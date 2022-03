Meteo: nelle prossime ore tra sole, rovesci e neve. Ecco dove

Le previsioni meteo per le prossime ore delineano un'Italia divisa in due. Al centro nord previsto tempo soleggiato, mentre al sud e isole tempo incerto con nuvolosità irregolare. Non solo, tornano la pioggia e la neve sopra gli 800/1000 metri. Dove? Vediamo le località coinvolte.

Pioggia, sole e neve: come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia

Siamo ufficialmente entrati nella stagione primaverile, ma il tempo continua ad essere tipicamente invernale. Nelle prossime ore, infatti, il nostro Paese sarà diviso in due: sole e bel tempo al centro-nord, mentre il sud sarà nuovamente colpito da un'ondata di maltempo. Le previsioni per le prossime ore al sud segnalano possibili rovesci in Basilicata, Calabria, Campania e Isole. Non solo, atteso anche un brusco calo delle temperature, al di sotto della media stagionale, con il ritorno della neve al di sopra degli 800-1000 metri d'altezza. Previsti anche venti di moderata intensità.

Per la giornata di lunedì 21 marzo tempo per lo più stabile con cieli sereni al nord, mentre al sud possibili nuvolosità in Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature massime segnalano un leggero rialzo rispetto ai giorni precedenti, anche se i valori sono sempre al di sotto della media del periodo. Venti moderati di Maestrale e Tramontana lungo l'Adriatico e lo Ionio, mentre venti orientali previsti in Sardegna.

Primavera in arrivo dal 23 marzo: sole e temperature sopra i 20° al Nord

La situazione dovrebbe migliorare da mercoledì 23 marzo con l'arrivo di un vortice di alta pressione accompagnato da aria mite e temperature che registreranno un forte aumento allineandosi alla media del periodo e in alcuni casi anche al di sopra. L'assenza delle piogge su buona parte del paese, in particolare al centro nord, riporta l'attenzione sull'allarme siccità che da mesi ha colpito le regioni settentrionali.

Bel tempo e sole quindi al centro nord, ma anche al sud e nelle isole. In Sardegna si segnala un possibile temporaneo annuvolamento solo nelle zone di montagna durante le prime ore del pomeriggio. Temperature in aumento lungo tutto lo stivale con il termometro, che nelle regioni del nord, toccherà nei prossimi giorni anche i 20 gradi.