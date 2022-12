Meteo, nel weekend torna la neve in montagna con possibili fiocchi a medio-bassa quota

La tregua climatica di questi ultimi giorni di novembre è oramai un lontanissimo ricordo visto che il mese di dicembre inizia con il ritorno del maltempo su tutto il paese. Il primo weekend, infatti, si preannuncia all'insegna di pioggia, freddo e neve anche a media-bassa quota. Scopriamo le previsioni.

Meteo, le previsioni del primo weekend di dicembre

La brevissima fase di calma meteorologica si è già conclusa, visto che il mese di dicembre inizia con una nuova perturbazione in risalita dal Mediterraneo sud-occidentale e diretta inizialmente nelle regioni del Centro-Sud. Pioggia e rovesci in arrivo in Campania che dovrà fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Non solo, la perturbazione numero 1 di dicembre non risparmierà nemmeno le regioni settentrionali, visto che tra sabato 3 e la prima parte di domenica 4 è previsto un discreto carico di pioggia nelle zone di pianura. Le previsioni meteo segnalano anche il ritorno della neve sulle Alpi e sull’Appennino ligure inizialmente anche sotto i 1000 metri. Nella serata di domenica 4 dicembre è previsto l'arrivo di una nuova tempesta, la perturbazione n.2 di dicembre, che interesserà il Nord-Ovest e buona parte del Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 2 dicembre: al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con possibili precipitazioni in Lombardia, Triveneto e dalla sera anche in Piemonte. Al Centro-Sud e sulle Isole nuvolosità in rapido aumento, mentre nel pomeriggio possibili fenomeni temporaleschi previsti su basso Lazio e Campania, Puglia. Le temperature massime in lieve calo al Nord e sul medio-alto Tirreno, in lieve rialzo al Sud e sulle Isole.

Torna la neve in Italia a dicembre: ecco dove

Per la giornata di sabato 3 dicembre, le previsioni meteo segnalano: da Nord a Sud cielo perlopiù nuvoloso con possibili piogge su Nordovest, Emilia Romagna, regioni centrali, alta Campania, Puglia meridionale e settori ionici. Dal pomeriggio i fenomeni temporaleschi interesseranno anche il resto del Nord e della Sicilia. Non solo pioggia e maltempo, l'inizio di dicembre segna anche il ritorno della dama bianca prevista su centro-ovest Alpi e Appennino ligure, entro sera anche sulle Alpi orientali inizialmente fin verso 800-1000 metri, ma con quota in progressivo rialzo. Le temperature resteranno stazionarie.

Domenica 4 dicembre, invece, ancora cielo nuvoloso al Nord, mentre in Toscana sono previsti rovesci e piogge che si faranno molto insistenti sulle aree alpine e a ridosso della fascia prealpina. Con il passare delle ore il maltempo si sposterà anche in Emilia Romagna, Friuli, levante ligure e nord della Toscana. Anche al Sud tempo perlopiù nuvoloso in Umbria, Lazio, Campania e Sardegna dove dal pomeriggio sono previsti rovesci. Unica eccezione la Sicilia dove si delinea un tempo soleggiato. In controtendenza le temperature che segneranno un lieve aumento sia nei valori del primo mattino che in quelli pomeridiani.