Meteo, nel weekend è previsto bel tempo con picchi di 30 gradi: le previsioni del tempo

Giovedì di pioggia al Centro-Sud per via della terza perturbazione di ottobre in arrivo da ovest. Da sabato bel tempo ovunque e temperature in salita. L'alta pressione durerà fino a metà prossima settimana con picchi fino a 30 gradi a partire dalla Sardegna

12 Ottobre 2022 - ore 15:05 Redatto da Redazione Meteo.it