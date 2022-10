Meteo, nel fine settimana atteso un peggioramento: le previsioni del tempo

L'ottobrata di questi giorni ha le ore contate. L'alta pressione e il passaggio di una fase anticiclonica ha fatto registrare in tutta Italia un clima mite e stabile con temperature al di sopra della media. La situazione meteo però peggiorerà con l'arrivo del secondo fine settimana di ottobre. Scopriamo le previsioni.

Meteo, indebolimento dell'alta pressione: in arrivo una debole perturbazione

L'alta pressione continua ad essere l'indiscussa protagonista in Italia. Sole e bel tempo da Nord a Sud con la colonnina di mercurio che, in alcune regioni, ha superato la soglia dei 25° come se fossimo in estate. Clima soleggiato e stabile da inizio settimana, complice il fenomeno dell'ottobrata, che stando alle previsioni dei prossimi giorni sta oramai per concludersi. La massa d'aria legata all'alta pressione è davvero anomala con valori e temperature di gran lunga superiori alla media del periodo. Con l'arrivo del fine settimane però si segnala un indebolimento dell’alta pressione dapprima nelle regioni settentrionali e Sardegna. Non solo, nella giornata di domenica 9 ottobre è previsto anche il passaggio di una debole perturbazione nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio: giovedì 6 ottobre bel tempo da Nord a Sud. Unica eccezione al Nord nella zona delle Venezia e in bassa Lombardia ed Emilia dove sono previsti banchi di nebbia. Nel resto del paese cielo sereno con temperature in aumento e valori compresi tra i 22-26 gradi.

Meteo, weekend all'insegna del caldo: sole e bel tempo, ma...

Anche la giornata di venerdì 7 ottobre sarà all'insegna dell'alta pressione con bel tempo e clima stabile lungo tutto lo stivale. Possibili annuvolamenti solo in Piemonte e lungo il corso del fiume Pò, mentre le temperature toccheranno punte di 25-28°. Non da meno sarà sabato 8 ottobre: le previsioni, infatti, delineano tempo soleggiato quasi ovunque delle zone di Nord-Ovest, Alpi e Sardegna dove sono previste delle nuvolosità. Sulle Alpi possibili piogge con il calare della sera. Le temperature si confermano superiori alla norma.

Domenica 9 ottobre, invece, le previsioni segnalano un possibile peggioramento con annuvolamenti che interesseranno le regioni del Nord e la Sardegna. Non solo, previsti anche temporali e rovesci in Emilia, nelle regioni di Nord-Ovest e Sardegna. In calo le temperature al Nord, mentre nel resto del paese persiste un clima mite e caldo. Ancora incerta l'evoluzione della prossima settimana anche se le previsioni delineano la formazione di una circolazione di bassa pressione sul Mar Tirreno che potrebbe causare un graduale peggioramento delle condizioni climatiche.