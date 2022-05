Meteo, nei prossimi giorni rischio piogge e temporali con due nuove perturbazioni: ecco dove e quando

Secondo le ultime previsioni meteo nei prossimi giorni ci attendono piogge e temporali. Due sono le nuove perturbazioni in arrivo sull'Italia. Maggio è dunque iniziato all'insegna dell'instabilità e del brutto tempo. Ecco dove e quando pioverà.

Meteo, inizio Maggio con piogge e temporali: le previsioni

Il mese di Maggio è partito nel peggiore dei modi con pioggia e temporali su tutta Italia e nei prossimi giorni non andrà diversamente. Per vedere il sole dovremo attendere ancora un po'. Le previsioni meteo per martedì 3 maggio ci segnalano qualche pioggia possibile sulle Alpi occidentali al mattino, mentre al pomeriggio sottolineano un aumento dell’instabilità e del rischio di piogge, con la formazione di rovesci sparsi e temporali su Alpi, Appennino settentrionale e aree interne del Centro-Sud. Si potranno verificare inoltre locali fenomeni anche sulle pianure di: Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale.

Mercoledì 4 maggio il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con nubi più diffuse e insistenti al Nord e schiarite anche ampie all’estremo Sud. Rovesci isolati in mattinata su pianura padana centro-occidentale e Prealpi centrali. Nel pomeriggio invece aumento dell’instabilità con formazione di rovesci o temporali sparsi anche su Alpi, Emilia, zone interne del Centro, Puglia, Basilicata orientale, rilievi nord-orientali della Sicilia; isolate e deboli piogge in Sardegna

Previsioni: la seconda parte della settimana

Cosa accadrà nella seconda parte della settimana? Ci sono ampi margini di incertezza. L’instabilità atmosferica osservata nei primissimi giorni del mese tenderà ad intensificarsi. Una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia si dirigerà soprattutto verso le regioni settentrionali. Nel mentre una perturbazione di origine nord africana in evoluzione tra lo Stretto di Gibilterra, il Marocco e l’Algeria risalirà verso le regioni centro-meridionali.