Meteo, Natale e Santo Stefano: caldo anomalo a Centro Sud, foschie a Nord

Le previsioni meteo per il Natale sono all'insegna del bel tempo con clima mite e temperature superiori ai 20° al Sud, mentre al Nord sono previste nebbie e foschie. Scopriamo come sarà il tempo nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2022.

Meteo, le previsioni di Natale: domenica 25 dicembre 2022

Si preannuncia un Natale caldo con sole e bel tempo grazie all'anticiclone che garantirà per tutto il periodo delle festività natalizie un clima eccezionalmente mite con temperature che sfioreranno anche i 20° al Sud. Protagonista indiscussa del Natale e Santo Stefano è l’Anticiclone Nord Africano che, anche per buona parte della prossima settimana, garantirà l'assenza di piogge e rovesci in Italia. La stabilità atmosferica creerà al Nord e in pianura la persistenza di foschie, nebbia e nubi anche se le giornate saranno prevalentemente soleggiate sulle Alpi, al Centro-Sud e lungo il versante Adriatico. La persistenza dell'anticiclone nord africano, infatti, associato all'alta pressione porterà una massa d'aria del tutto anomala per la stagione con temperature al di sopra dei valori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni per il giorno di Natale, domenica 25 dicembre 2022: cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone alpine e al Centro-Sud, ad eccezione di qualche possibile annuvolamento in Toscana, Umbria, Marche, Campania e Calabria. Anche al Nord previste nuvole con qualche debole pioggia che si allungherà anche sulla Liguria di levante. Le temperature minime resteranno stabili con valori che sfioreranno lo zero solo nelle vallate alpine. Le massime, invece, comprese tra gli 8° e 14° con picchi di anche 20° al Sud.

Meteo: le previsioni di lunedì 26 dicembre 2022, giorno di Santo Stefano

Ma passiamo alle previsioni per il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre: bel tempo e sole al Sud, Isole, Abruzzo e Molise. Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, mentre annuvolamenti sono previsti nelle Marche, Liguria e Nord. Le temperature invariate con valori al di sopra della media del periodo. Anche nei giorni successivi, nella settimana che da Natale va a Capodanno, il tempo sarà condizionato dalla persistenza dell'anticiclone.

Solo nella giornata di martedì 27 dicembre è previsto il passaggio di una velocissima e debole perturbazione che colpirà le regioni del Centro-Nord con qualche annuvolamento in Emilia Romagna e nelle regioni del Centro. In calo anche le temperature in particolare sulle Alpi e Sardegna, mentre le massime tenderanno ad aumentare al Nord-Ovest. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, invece, le previsioni segnalano un lieve calo della temperature lungo tutto lo stivale con valori che saranno ugualmente nella norma o poco al di sopra. Nessuna ondata di freddo o gelo, visto che per diversi giorni è prevista l'assenza di piogge.