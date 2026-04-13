Meteo metà aprile 2026: pioggia e temporali sull'Italia, ecco dove

Dopo l'ondata di caldo anomalo torna il maltempo in Italia. Piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale accompagnati da forti venti e da un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni di metà aprile.

Maltempo in Italia dopo l'alta pressione: piogge diffuse

L'alta pressione che ha dominato l'Italia si sta sempre più indebolendo complice il transito di due perturbazioni. Se la prima sta lasciando il nostro Paese diretta verso la Francia e l'Europa centrale, la seconda perturbazione farà sentire maggiormente i suoi effetti riportando piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale.

Il peggioramento del tempo ha già interessato nelle ultime ore le regioni di Nord-Ovest e Sardegna, ma nelle prossime ore si farà più evidente con fenomeni temporaleschi diffusi ed intensi.

Da giovedì 16 aprile 2026 è previsto un miglioramento del clima complice l'allontanamento della perturbazione. Dati alla mano la seconda parte della settimana si delinea climaticamente più tranquilla con tempo stabile e il rischio di brevi e isolati rovesci solo sui rilievi.

In queste ore il maltempo sarà l'indiscusso protagonista con un deciso calo delle temperature da Nord a Sud dopo una fase di caldo anomalo. Attenzione: da metà settimana è previsto un aumento delle temperature con valori che torneranno in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 13 aprile 2026: alternanza di schiarite e nuvole su Sicilia, Sardegna e Calabria. Nuvole sparse nel resto d'Italia con piogge diffuse sulle regioni del Nord, Nord-Ovest, zone interne del Centro e Sardegna.

Non si escludono fenomeni intensi anche sul Piemonte, mentre la neve torna ad imbiancare le Alpi oltre i 1800-2000 metri. In calo le temperature massime con valori al di sotto della media sull'estremo Nord-Ovest.

Martedì 14 aprile 2026 nuvole sparse in gran parte del Paese con il rischio di piogge intensi su gran parte del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con quota neve intorno a 1800-2200 metri sulle Alpi. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento al Nord-Ovest, mentre il maltempo interesserà particolarmente la Toscana, le zone interne del Centro, le aree interne del Sud e della Sicilia. Le temperature massime in crescita al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo in vista di metà settimana delinea un miglioramento del clima complice l'allontanamento della perturbazione verso il Nord Africa. Nei giorni a seguire si delinea un ritorno dell'alta pressione nel Mediterraneo e sull’Italia con un clima stabile con piogge isolate solo sui rilievi del Nord e nelle zone interne del centro-Sud. Il clima tornerà mite con una crescita delle temperature tipicamente primaverili con valori compresi tra i 20-25°.

Ancora incerta l'evoluzione per la giornata di mercoledì 15 aprile 2026 anche se non si esclude una forte ondata di maltempo sulle regioni del Sud, in particolare su Sicilia e Sardegna.

Piogge e temporali anche sulle regioni di Nord-Est, Lombardia e zone del Centro-Sud. In lieve crescita le temperature al Nord e Toscana, mentre in calo sul medio Adriatico e all’estremo Sud.

Giovedì 16 aprile 2026 si delinea una giornata climaticamente instabile e variabile con nuvole e piogge. Nel corso del giorno schiarite sulla Pianura Padana, Liguria, coste dell’alto Adriatico e del Centro.

Non si escludono piogge su Alpi centro-orientali, Appennino settentrionale e anche nelle zone interne del Centro-Sud comprese le due Isole maggiori. Dal punto di vista termico temperature in aumento in gran parte d’Italia con temperature massime fino a 20 gradi.