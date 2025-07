Meteo, una massa d’aria fredda sull’Italia

Caldo e afa al Centro-Sud, piogge e temporali al Nord. Questa è la fotografia del clima degli ultimi giorni di una Italia spaccata in due tra il dominio dell'anticiclone nord-africano e il passaggio di una serie di sistemi perturbati che hanno fatto registrare anche danni e disagi in diverse regioni. Ecco le previsioni meteo in vista del weekend.

Meteo, che tempo fa in Italia? Caldo e piogge da Nord a Sud

Prosegue il dominio dell'anticiclone nord-africano nelle regioni del Centro-Sud e Isole che in questi giorni hanno visto un incremento importante e anomalo delle temperature con valori che hanno sfiorato i 40° con picchi di anche 45°. L'anticiclone nord-africano non molla la presa facendo registrare quasi in tutte le regioni meridionali temperature intorno ai 34° con valori che superano i 40° in Sicilia.

Al Nord, invece, è in corso una fase climatica instabile e variabile con una serie di temporali e rovesci, anche intensi, legati all'arrivo della perturbazione n.9 del mese che farà registrare una nuova ondata di maltempo in buona parte delle regioni settentrionali. Unica eccezione l'Emilia Romagna dove è previsto un clima stabile e caldo.

Con l'arrivo del maltempo il caldo sarà più contenuto al Nord, anzi nelle zone di Nord-Ovest è previsto un deciso crollo delle temperature con valori anche al di sotto della norma. Le proiezioni confermano, in vista dell'ultimo weekend di luglio, la fine della terza ondata di calore dell'estate 2025.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 23 luglio 2025: nuvole lungo le Alpi con il rischio di piogge e temporali. Bel tempo sereno e soleggiato nel resto del Paese, in particolare al Sud e nelle Isole, mentre al Nord non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi che si faranno più intensi in serata lungo le Alpi e Prealpi, ma anche sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. In lieve calo le temperature massime al Sud dove il caldo resterà intenso con valori compresi tra i 33-40° e picchi fino a 42° in Sicilia. Al Nord la colonnina di mercurio farà registrare valori compresi tra i 27-33°.

Nella giornata di giovedì 24 luglio 2025 clima instabile lungo le Alpi e le zone di Nord-Ovest con il rischio di temporali intensi. Clima stabile nel resto del Paese con il transito di nuvole nelle regioni settentrionali e centrali. In calo le temperature al Nord con i valori che scenderanno sotto i 25°, mentre al Sud e Sicilia è previsto un picco con oltre 40-42°.

Che tempo farà nell'ultimo weekend di luglio? La tendenza meteo

In vista dell'ultimo fine settimana di luglio le tendenze meteo delineano un clima condizionato dalla circolazione di bassa pressione giunta nelle regioni del Nord e in rapida diffusione anche al Centro-Sud. Clima instabile e variabile al Nord con il rischio di piogge e temporali, mentre le regioni del Sud e la Sicilia saranno ancora nella morsa della terza ondata di calore dell'estate 2025 destinata a spegnarsi da domenica 27 luglio. Nella giornata di venerdì 25 luglio 2025 bel tempo soleggiato al Sud e in Sicilia, mentre nuvole nel resto d'Italia con il rischio di fenomeni temporaleschi, anche intensi, nelle regioni del Nord, Sardegna e Toscana.

Crollano le temperature in Sardegna, mentre in Sicilia e nelle restanti regioni del Sud persiste un caldo africano con temperature roventi. Da sabato 26 luglio è previsto il primo ridimensionamento della terza ondata di calore dell'estate anche se il tempo sarà soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di rovesci lungo i rilievi del Centro-Nord.

Dati alla mano da sabato 26 luglio è previsto un calo del caldo nelle regioni del Centro, mentre da domenica 27 luglio anche le regioni del Sud e Sicilia potranno respirare dopo giornate davvero roventi! Come sempre continuate a seguirci per restare informati in tempo reale e per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.