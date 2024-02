Meteo, la settimana. Marzo 2024 inizia con il maltempo: piogge, temporali, vento e neve

Ultimi giorni di febbraio all'insegna di un vortice ciclonico che ha riportato il maltempo nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna. Da mercoledì 28 febbraio 2024, piogge e rovesci interesseranno anche le regioni del Sud. Le previsioni meteo della fine di febbraio e i primi giorni di marzo.

Meteo, piogge e rovesci in Italia: marzo al via con una fase perturbata

L'Italia è alle prese con un vortice ciclonico che influenzerà le previsioni dei prossimi giorni. Nella giornata di martedì 27 febbraio, piogge e rovesci anche abbondanti nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna. In alcune regioni le piogge saranno accompagnate anche da nevicate. Tempo perturbato nei prossimi giorni con il maltempo che raggiungerà anche le regioni del Sud complice il passaggio di una nuova perturbazione, la n.9 del mese, che farà sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 27 febbraio: nuvole e piogge nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna. Torna anche la neve sulle Alpi oltre 1000-1500 metri. Al Sud alternanza di sole e nuvole. In calo le temperature in Sardegna, mentre in lieve aumento in tutta Italia. Al Centro-Nord l'ondata forte di maltempo ha spinto la Protezione Civile a diramare un triplice stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla.



Nella giornata di mercoledì 28 febbraio 2024, ancora nubi e piogge al Nord con un possibile miglioramento nelle prime ore del pomeriggio. Ancora neve sulle Alpi oltre 1500 metri, mentre al Centro-Sud nuvolosità irregolare con il rischio di piogge e temporali in Sicilia e Calabria. Le temperature si manterranno miti con un lieve aumento al Centro-Nord.

La tendenza meteo dei primi giorni di marzo

Che tempo farà negli ultimi giorni di febbraio e ad inizio marzo? Giovedì 29 febbraio 2024 ancora clima perturbato in Italia. La circolazione di bassa pressione sposterà il suo centro sul Mediterraneo centro-meridionale e in particolare sul Centro-Sud e le Isole con una forte ondata di maltempo. Temporali e rovesci, anche abbondanti, sono previsti sulle regioni del versante adriatico centrale, in Puglia, nel sud della Sicilia e sulla Sardegna Tirrenica. Tempo più asciutto al Nord Italia e Toscana, mentre qualche pioggia isolata può registrarsi in Umbria, Lazio e Campania. Le temperature in aumento al Nord e Sardegna, mentre in lieve calo al Centro-Sud.

Venerdì 1 marzo 2024 la circolazione di bassa pressione si indebolirà tanto. Ancora clima instabile e perturbato in Italia con il rischio di piogge e rovesci che insisteranno soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Naturalmente si tratta di una tendenza che presenta ancora margini di incertezza. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.