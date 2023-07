Meteo, maltempo e violenti temporali al Nord con grandine fino a 8-10 cm: danni e disagi

Il Nord Italia è alle prese con un'ondata di maltempo senza precedenti. Se le regioni del Centro-Sud sono nel pieno della seconda ondata di calore dell'estate 2023 con temperature bollenti, afa e notti tropicali, al Nord sono tornate le piogge. Violenti temporali e raffiche di vento si sono registrati negli ultimi giorni con diverse regioni colpite anche da fortissime grandinate.

Maltempo al Nord: tornano le piogge e la grandine

Clima instabile e variabile al Nord che negli ultimi giorni è stato interessato dal ritorno del maltempo. Violenti temporali e piogge hanno colpito buona parte delle regioni di Nord-Est travolte anche da grandinate di medie-grandi dimensioni. Sono caduti chicchi di ghiacci di anche 8-10cm in diverse parti del Veneto alle prese con una fortissima ondata di maltempo.

Queste a casa mia… danneggiando pesantemente il tetto! Ma il mio pensiero è per tutte le aziende agricole grandi e piccole

…il tetto lo ripariamo …

i raccolti… no!

VI SONO IMMENSAMENTE VICINA #grandine #veneto pic.twitter.com/lY6DCYkWST — BarbaraZorzi Communication&Marketing (@zorzi_barbara) July 19, 2023

Dopo un inizio di mattina con cielo perlopiù sereno, con il passare delle ore le regioni del settentrione sono state interessate da annuvolamenti e dal ritorno delle piogge che hanno colpito le regioni nord-orientali. Rovesci e temporali, anche localmente intensi, si sono registrati in diverse regioni del Nord facendo anche abbassare lievemente le temperature bollenti degli ultimi giorni.

Al Nord Italia è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti nuovi temporali e rovesci che interesseranno anche la zona occidentale con il rischio di un possibile prolungamento del maltempo anche in alcune regioni del Centro Italia come Umbria e Marche. In calo le temperature con le massime che toccheranno valori tra i 30-34°, 35° nelle regioni del Centro e oltre i 40° al Sud. I picchi massimi come sempre nelle Isole con 42-44°.

Maltempo in Lombardia e Triveneto: grandinate con chicchi grandi come palline da golf

L'ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime ore le regioni del Nord ha colpito principalmente il Veneto, la Lombardia e la zona del Triveneto. Violenti nubifragi e grandinate con chicchi di grandine grandi come palline da golf di circa 10-12 cm di diametro. Non sono mancate poi fortissime raffiche di vento che, associate ai temporali, hanno colpito Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.

Le zone maggiormente colpite dalla grandinata sono state le zone del prosecco come i comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Anche Treviso e i Comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba hanno dovuto fare i conti con la grandine. La pioggia ha colpito anche la città di Padova e le zone di Campodarsego e Camposampiero e Stra nel Veneziano.

Quello che è successo in #veneto non è maltempo. Stiamo parlando di #grandine grossa come palle da tennis, di #CambiamentoClimatico. Magari auto e proprietà distrutte aiuteranno a far aprire gli occhi perché raccolti e boschi rovinati non bastano. Il tempo sta finendo. pic.twitter.com/I6iKPl9vcr — Irene Bugelli (@BugelliIrene) July 20, 2023

Danni e disagi per la grandine anche nei Camposampiero e Campodarsego, mentre grossi chicchi di grandine sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. Tra le regioni più colpite dal maltempo il Veneto. Il Presidente della Regione Luca Zaia ha comunicato: "la grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm". 110 le persone ferite come confermato dal Presidente "sale a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri. Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni".