Meteo, maltempo e piogge per Halloween in Italia: le previsioni

Una nuova ondata di maltempo sta interessando l'Italia a poche ore dalla festa di Halloween. Temporali e rovesci, anche localmente intensi, hanno colpito le regioni del Centro-Nord con tanto di allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione e gialla nel resto del paese. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per Halloween e Ognissanti in Italia

La fine di ottobre e l'inizio di novembre sono all'insegna del maltempo in Italia. Una serie di perturbazioni sono in transito lungo tutto lo stivale con false di maltempo alternate a pause con un tempo più stabile. Al Nord e regioni tirreniche piogge e rovesci anche forti e insistenti che, in alcune regioni, potrebbero avere anche effetti critici sul territorio con il rischio di nubifragi. Tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre è previsto il passaggio della perturbazione n.2 del mese che riporterà da Nord a Sud abbondanti precipitazioni e un calo termico delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 31 ottobre 2023 festa di Halloween: piogge e rovesci in buona parte delle regioni del Nord. Clima perturbato in Lombardia, Triveneto, Levante Ligure, Marche, Umbria e nelle regioni tirreniche. Possibile rischio di piogge anche in Campania. Prevista anche la prima neve su Alpi lombarde e orientali intorno a 1800/200 metri. A partire dal pomeriggio è previsto un miglioramento del clima con il rischio di piogge solo in Friuli Venezia Giulia e al Sud. In calo le temperature. Le previsioni per mercoledì 1 novembre, giorno di Ognissanti, delineano una giornata con alternanza di nuvole e piogge che, nel pomeriggio, saranno diffuse in Liguria, Emilia, bassa Lombardia, zone interne e tirreniche del Centro-Sud e Sardegna.

Meteo, che tempo farà nei primi giorni di novembre?

Il mese di novembre in Italia nel segno di un flusso umido occidentale segnato dal passaggio di una serie di perturbazioni. Dopo il transito delle prime due che interesseranno le regioni del Nord e poi quelle del Centro-Sud, il maltempo toccherà tra venerdì 3 e la prima parte di sabato 4 novembre tutto il al resto del Centro-Sud. Le previsioni meteo delineano una fase di maltempo con piogge intense e abbondanti sotto forma di rovesci e temporali con il rischio di nubifragi. Non si escludono poi abbondanti nevicate fino a quote intorno ai 1500 m.

La fase di maltempo sarà accompagnata anche una intensa ventilazione con fortissime raffiche di vento al Centro-Sud con il rischio di mareggiate lungo le coste. In calo le temperature in buona parte del paese complice l'arrivo di aria più fresca di origine atlantica. Per sabato 4 novembre è previsto l'arrivo della perturbazione n.4 del mese indirizzata nuovamente verso le regioni del Nord e Toscana, i cui effetti si faranno poi sentire in tutto il resto del paese.