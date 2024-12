Meteo, in arrivo maltempo per solstizio: venti forti, mareggiate e neve a bassa quota

Dopo di giorni all'insegna di un clima stabile e soleggiato in buona parte del mese, l'anticiclone comincia ad indebolirsi lasciando spazio all'arrivo di una nuova perturbazione atlantica accompagnata da una massa d'aria fredda. Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo.

Meteo, dopo l'anticiclone tornano piogge e neve

L'anticiclone inizia la sua ritirata in Italia con il ritorno di condizioni climatiche instabili e variabili caratterizzate da piogge e temporali diffusi lungo tutto lo stivale. Non solo, la perturbazione atlantica è pronta a rivoluzione il clima già da giovedì 19 dicembre anche se raggiungerà il suo apice da venerdì 20 dicembre con piogge diffuse e intense, ma anche neve in montagna e forti raffiche di vento. La perturbazione atlantica, la numero 5 del mese, interesserà dapprima le regioni del Nord Italia per poi spingersi anche al Centro Sud con fenomeni temporaleschi intensi. Non solo, da venerdì 20 dicembre 2024 è prevista una intensificazione dei venti con raffiche anche tempestose oltre i 100 km/h. L'arrivo di una massa d'aria più fredda determinerà anche un brusco calo delle temperature che si faranno vicine a valori in media con il periodo. Non solo, si segnala il ritorno della neve su Alpi e Appennini. La tendenza meteo delinea l'arrivo di un nuovo fronte freddo tra domenica e la settimana di natale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 18 dicembre: nuvole al Nord in pianura e lungo le coste, ma annuvolamenti sparsi anche lungo le regioni tirreniche e in Sardegna. Piogge e temporali fra il Levante ligure e l’alta Toscana, mentre schiarite nel resto del Paese. Le temperature massime stabili o in leggero calo con valori sopra la media. Nella giornata di giovedì 19 dicembre 2024 ancora nuvole su buona parte del paese, mentre si delinea il ritorno del maltempo con piogge tra il Levante ligure e l’alta Toscana, ma anche in Lombardia e zone di Nord-Est. Sulle Alpi torna le neve intorno agli 800-1000 metri nel settore centro-occidentale. Non si esclude qualche temporale anche in Campania e Sardegna. Le temperature minime stabili e generalmente sopra lo zero alle basse quote; massime in calo su Alpi e Nord-Ovest.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo weekend prima di Natale?

Le previsioni meteo in vista del fine settimana che anticipa la settimana di Natale, le previsioni meteo delineano nella giornata di venerdì 20 dicembre l'apice della perturbazione n 5 del mese. Piogge e temporali, anche intensi, nelle regioni del Nord-Est, in Emilia Romagna, in Lombardia, Liguria e nelle regioni centro-meridionali. Non solo, il maltempo raggiungerà anche il versante tirrenico e in Sardegna e Sicilia. La neve raggiungerà le Alpi centro-orientali e l’Appennino. Oltre alla piogge sono previsti anche forti raffiche di vento, quasi tempestose, che sfioreranno i 100 km/h.

Nella giornata di sabato 21 dicembre 2024 la perturbazione n.5 del mese tenderà ad allontanarsi dall'Italia diretta verso la Grecia, ma in diverse regioni persisteranno condizioni climatiche instabili e variabili. Ancora piogge e rovesci al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. In calo anche le temperature lungo tutto lo stivale con valori in linea con il periodo e di stampo invernale. Ancora forti venti. La tendenza meteo in vista di domenica 22 dicembre delinea l'arrivo di una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti già nelle prime ore di lunedì 23 dicembre con una nuova fase di maltempo. Lo scenario climatica possibile in vista della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, è quello di un clima instabile sul versante centrale adriatico e al Sud, mentre per il Nord e il resto del Centro sembrano possibili condizioni meteo più stabili. Nel giorno di Natale clima per lo più stabile al Centro-Nord. Le temperature dovrebbero restare temporaneamente al di sotto della media, in particolare al Sud. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori evoluzioni ed aggiornamenti sulla tendenza meteo per il periodo di Natale.