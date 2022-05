Meteo: maltempo, notte da incubo in Veneto: Asolo sommersa dalla grandine | Foto e Video

Fonte foto: Comune di Asolo

Dal caldo afoso agli acquazzoni. Le condizioni meteo continuano a regalare "sorprese" e nel cuore della notte la cittadina di Asolo, in Veneto, è stata colpita da una grandinata senza precedenti che ha costretto i cittadini a scendere in strada.

Asolo, tempesta di grandine: una "notte bianca" mai vista prima

Nel cuore della notte il borgo di Asolo, in Veneto, si è imbiancato. Proprio così, una tempesta di grandine ha colpito il comune italiano di 8.908 abitanti della provincia di Treviso in Veneto costringendo i cittadini a scendere in strada per spalare e verificare la presenza o meno di danni alle automobili. Un maltempo mai visto prima durato circa mezz'ora con i cittadini più anziani che hanno sottolineato "è una cosa mai vista prima". Uno scenario davvero surreale quello visto per le strade di Asolo nella serata di martedì 24 maggio con il borgo ricoperto da quasi venti centimetri di acqua e ghiaccio.

Mauro Migliorini, il sindaco del borgo, ha parlato di "notte bianca" per via del colore delle strade. Tanto lavoro per i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e gli operatori comunali che hanno dovuto spazzare via la grandine per consentire l'utilizzo delle strade. La forte gradinata ha interessato anche San Polo di Piave, Santa Lucia, Maserada Nervesa della Battaglia, Mansuè. Il giorno dopo la tempesta è la conta dei danni che risultano davvero ingenti non solo alle automobili e proprietà private, ma anche all'agricoltura locale. A rischio, infatti, uliveti, viti e ciliegie.

Tempesta perfetta ad Asolo: le parole del sindaco Mauro Migliorini

La tempesta di grandine che ha colpito il borgo di Asolo non si era mai vista prima. A rischio i raccolti e la viticoltura locale come ha precisato proprio il primo cittadino Mauro Migliorini: "Vigneti, mais, ciliegi, ulivi, asparagi e tutte le coltivazioni del territorio azzerate. Danni ingentissimi. La nostra economia è in ginocchio dopo la tempesta perfetta di ieri sera".

Il sindaco di Asolo ha poi aggiunto: "In poco più di mezz’ora Asolo è stata letteralmente bombardata, spazzando via tutto il lavoro di un anno che sembrava dover essere quello della ripresa. L’unica cosa positiva è che non ci sono stati danni alle persone ma quando sono sceso in strada a vedere mi sono reso conto della gravità di quello che era successo. Non riuscivo ad aprire la portiera dell’auto. L’accumulo della grandine è stato di 15-20 centimetri, pazzesco, mai visto niente di simile". Un evento disastroso con tanto di foto e video pubblicate dal primo cittadino che ha concluso dicendo: "Non resta praticamente niente in piedi dei prodotti del territorio. Siamo tutti sotto choc per questo evento veramente disastroso".