Meteo, maltempo a Milano: grandine e raffiche di vento. Alberi caduti e metro chiusa, muore una donna in Brianza

Una fortissima ondata di maltempo ha investito intorno le 13.40 l'area di Milano con piogge e grandinate accompagnate da fortissime raffiche di vento. Si registrano ingenti danni in diverse zone della città e della provincia. Più di 100 le chiamate ai vigili del fuoco e in viale Fulvio Testi un albero è caduto in strada. La situazione.

Maltempo a Milano: grandinate e allerta meteo

Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, la città di Milano è stata travolta da un violento nubifragio. L'allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per rischio di piogge è stata confermata quando, intorno alle 13.40, una violentissima pioggia grandinata si è abbattuta nell'area di Milano. Piogge torrenziali e fortissime raffiche di vento hanno interessato la città con il centralino dei vigili del fuoco che ha ricevuto più di 100 chiamate di soccorso. Danni e disagi nella zona Nord Ovest della città Metropolitana di Milano con diversi interventi da parte dei vigili del fuoco nelle zone di Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese. Non solo, un gruppo di sommozzatori è dovuto intervenire per portare in salvo un uomo intrappolato nella sua automobile a Villa Cortese.

Maltempo, nuova bufera con #grandine e forti venti su #Milano, #Monza e #Brianza.



Nel capoluogo lombardo chiusa la metro M2 per caduta di alberi, Trenord: “Numerosi danni e guasti a causa del maltempo”.#24luglio ⛈️ pic.twitter.com/2o1xmGFF4g — Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) July 24, 2023

Il forte vento ha anche causato la caduta di un albero in viale Fulvio Testi a Milano in strada con un blocco alla circolazione. Tre persone, invece, sono rimaste ferite a Legnano dopo che alcuni alberi sono crollati sulle loro automobili. Il nubifragio, accompagnato da fortissime raffiche di vento, ha fatto cadere diverse piante creando problemi anche alla circolazione dei mezzi di ATM.

Maltempo oggi a Milano e provincia: chiusa la metro e il parco di Monza

Sospese diverse linee Atm a Milano. In particolare stop ai tram 1 e 12 sostituiti da un bus tra Espinasse/Palizzi e Roserio, mentre il tram 14 è stato rimpiazzato da un bus tra Cantore e Lorenteggio. Disagi a tutta la circolazione Atm con ritardi nelle linee 2, 4, 7, 31, 35, 40, 41 e 82. La metropolitana M2 verde è stata chiusa nel tratto tra Vimodrone e Cernusco.

La pioggia ha causato danni anche alla circolazione di Trenord già rallentata dallo sciopero del 24 luglio. Proprio la compagna ferroviaria ha comunicato: "diversi danni all'infrastruttura a causa del maltempo» con numerosi problemi alla circolazione. I treni delle diverse direttrici della Lombardia subiscono ritardi di oltre un'ora con molte soppressioni in tutte le linee. In particolare sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio a causa di un grave danno alla stazione di Monza".

Il nubifragio ha interessato anche diversi comuni del milanese tra cui Cesano Maderno e Parabiago dove si sono registrati: allagamenti delle strade, tetti scoperchiati e la caduta di diversi alberi. In particolare un grosso albero è caduto su una casa, ma non registrano feriti. Danni e disagi anche nella Brianza dove sono cadute diverse piante sfondando alcune automobili parcheggiate in strada. A Monza chiuso il parco fino a domani, dove peraltro è previsto il concerto di Bruce Springsteen.

Aereo costretto ad atterrare a Roma

Volo DL185 da Milano Malpensa a New York costretto ad atterrare a Roma perché "una forte grandinata ha danneggiato varie componenti", eccovi una foto:

Donna di 58 anni muore schiacciata da un grosso ramo a Lissone

Tragedia in Brianza a causa del maltempo. Questo pomeriggio una donna di 58 anni è stata investita da un grosso ramo, che l’ha colpita mentre camminava sulla strada.