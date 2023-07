Meteo, maltempo: colpite Lombardia e Veneto. Tornado a nord est di Milano tra Cernusco e Gorgonzola. A Verona una persona colpita da un filmine

Ancora maltempo in Lombardia e più in generale in alcune regioni del Nord Italia tra cui il Veneto. In queste ore un tornado si è abbattuto al Nord est di Milano tra Cernusco e Gorgonzola. Diverse le segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco anche in Veneto, dove a Verona una persona è stata colpita da un filmine e versa in gravi condizioni.

Maltempo in Lombardia: tornado tra Cernusco e Gorgonzola - Il video

Questa mattina, la Lombardia ha dovuto affrontare condizioni climatiche terribili. Un tornado ha provocato paura, scoperchiato tetti e divelto piante a Nord est di Milano, tra Cernusco e la zona di Gorgonzola in direzione di Gessate. Un temporale ha colpito, sempre questa mattina, anche la provincia di Varese, dove la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti e alberi caduti, oltre a due abitazioni il cui tetto è stato colpito da un fulmine, innescando un incendio.

Si registrano, inoltre, grandinate in tutta la Lombardia, in difficoltà la circolazione stradale. Ad Abbiategrasso un furgone è finito in un canale, ma il conducente è riuscito a uscire da solo e non ha riportato conseguenze. A Cinisello Balsamo, un albero è caduto su una automobile e, anche in questo caso, la persona all'interno è riuscita a uscire da sola. In provincia di Novara una donna è stata ferita gravemente da un albero caduto vicino a un agriturismo.

Sempre nella mattina di oggi - venerdì 21 luglio - a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, si è abbattuta una forte grandine che ha messo in difficoltà i residenti, intrappolati dal ghiaccio presente per le strade.

Maltempo in Veneto, a Verona una persona colpita da un fulmine

Il maltempo colpisce il Veneto con grandine e raffiche di vento che hanno creato danni e portato alla richiesta di oltre 300 chiamate di emergenza. Una persona è ricoverata in gravi condizioni a Verona dopo essere stata colpita da un fulmine mentre stava percorrendo la centralissima Piazza Porta Nuova, a Verona. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13, mentre sulla città scaligera era in corso una tempesta, con pioggia e vento forte. Le sue condizioni risulterebbero piuttosto serie, tanto che è stata prontamente accompagnata in codice rosso all'ospedale di Verona Borgo Trento.

Previsioni Meteo per sabato al Nord Italia

Tempo ancora instabile al Nord con possibili rovesci e temporali sparsi fin dal mattino al Nord-Est sabato 22 luglio. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali, a carattere isolato su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, in gran parte della pianura Padana e delle coste adriatiche, con fenomeni meno probabili nella bassa Lombardia.

Previsioni del tempo per domenica 23 luglio

Tempo stabile in tutto il Paese, con l’eccezione di qualche residuo rovescio prima dell’alba tra Piemonte orientale e Lombardia e isolati acquazzoni pomeridiani su Alpi occidentali e Alpi Friulane. Nel resto dell’Italia ampie schiarite, alternate però a della nuvolosità, specie al Nord e qualche velatura in transito in Sardegna e al Centro-Sud. Temperature in leggero rialzo al Nord-Est, in live calo al Sud e in aumento in Sardegna.