Meteo, maltempo in Sicilia: nubifragio e violenta grandinata a Piazza Armerina | FOTO e VIDEO

Un'ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la Sicilia centro-orientale. Nelle ultime ore un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Enna con tanto di grandine che ha completamente ricoperto la piazza centrale Armerina di ghiaccio.

Grandine e ghiaccio ad Enna in Sicilia: caduti 56 millimetri di pioggia

La Sicilia, come del resto il Sud Italia, è nella morsa del maltempo complice il vortice ciclonico di passaggio sull'area balcanica. Una grandinata senza precedenti si è registrata nella zona di Enna con Piazza Armerina ricoperta di strati di ghiaccio. Attimi di grande paura nella cittadina siciliana dove nel giro di pochissime ore sono caduti 56 millimetri di acqua.

Il maltempo ha interessato non solo la città di Enna, ma anche Catania e la provincia creando non pochi disagi e danni all'agricoltura, ma anche alla viabilità con strade e abitazioni allagate. A Catania le piogge torrenziali hanno trasformato via Etna in un fiume in piena, mentre piazza Duomo si è completamente allagata. Non solo, allagato anche il mercato della Pescheria.

Piogge e temporali in Sicilia: allerta in diverse zone

L'ondata di maltempo che ha colpito in queste ore la Sicilia ha fatto scattare l'allerta meteo. A complicare la situazione anche l'acqua piovana che si riversa nei paesi etnei con la città di Catania isolata senza corrente per un blackout che ha interessato il centro storico e il Municipio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per tutto il giorno per rischio meteo-idrogeologico, idraulico e temporali. "Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale prevalentemente a evoluzione pomeridiana, sui settori centrali, con quantitativi cumulati generalmente deboli" - si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile.

E' allerta anche nelle Isole Eolie dove sono previsti "isolati piovaschi o brevi rovesci temporaleschi, tendenti a farsi più probabili e significativi fra la serata e la nottata". L'allerta è stata diffusa anche per le province di Messina, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Palermo, Nisseno e Agrigento.