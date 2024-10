Meteo, torna in maltempo in Italia: piogge e temporali in diverse regioni. Ecco dove

Una nuova fase temporalesca è arrivata in Italia interessando dapprima le regioni del Centro-Nord e Sardegna con piogge e temporali. Non si esclude il rischio di fenomeni intensi tra Liguria e Toscana. Da giovedì è previsto l'arrivo di una perturbazione ancora più violenta. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, il maltempo torna al Centro-Nord e Sardegna

La tregua dal maltempo è già terminata, visto che per l'Italia si apre una nuova fase climatica più movimentata con l'arrivo di diversi sistemi nuvolosi atlantici che hanno riportato piogge e temporali in diverse regioni. Da mercoledì 16 ottobre 2024 torna il maltempo nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con fenomeni temporaleschi che tenderanno ad estendersi anche verso Nord-Est. La situazione andrà a peggiorare da giovedì 17 ottobre con l'arrivo di una perturbazione ancora più intensa che interesserà tutto il paese entro venerdì. Questa seconda perturbazione sarà accompagnata anche da un vortice di bassa pressione e le previsioni delineano anche un weekend all'insegna del maltempo con piogge e temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 16 ottobre: schiarite al Sud e Sicilia con un aumento delle nubi. Al Centro-Nord, invece, torna il maltempo con piogge e rovesci anche intensi che interessano le zone di Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche nel pomeriggio fino a toccare anche Liguria e alta Toscana. In calo le temperature massime, mentre i valori restano ancora alti al Sud e Isole. Nella giornata di giovedì 17 ottobre ancora nuvole al Nord con il rischio di piogge deboli e intermittenti che si faranno più insistenti in serata. L'ondata di maltempo proseguirà anche su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Non si esclude qualche isolata pioggia anche fra Puglia settentrionale, Campania e Basilicata.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza meteo in attesa del weekend

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea un clima instabile con piogge e temporali anche nel corso del weekend del 19 e 20 ottobre. Il passaggio della seconda perturbazione darà vita a una circolazione di bassa pressione che garantirà temperature stabili e miti per buona parte della settimana. Venerdì 18 ottobre ancora piogge lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi intensi nelle zone di Nord-Est, Lazio e Sicilia occidentale, ma anche nelle regioni del Centro-Sud.

Nella giornata di sabato 19 ottobre, invece, l'Italia sarà ancora nella morsa della perturbazione con piogge e temporali, anche abbondanti, in diverse regioni tra cui anche la Sicilia. Stando alle attuali previsioni il maltempo dovrebbe attenuarsi da domenica 20 ottobre, ma come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori aggiornamenti.