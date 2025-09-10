Meteo, maltempo diffuso e rischio fenomeni estremi: le previsioni da mercoledì 10 settembre

Quella di mercoledì 10 settembre sarà una giornata di maltempo per molte zone d’Italia, e in particolare al Centro-Nord e in Sardegna.

La responsabile è una estesa e intensa perturbazione atlantica (la numero 3 di settembre) che potrebbe favorire anche la formazione di temporali di forte intensità, con nubifragi e violente raffiche di vento, soprattutto sull’Arco Alpino e le regioni tirreniche: per tale motivo sarà fondamentale seguire le allerte della Protezione Civile.

Secondo le previsioni, entro la fine di mercoledì gli accumuli piovosi potrebbero arrivare fino a 100-150 mm in diverse zone del Nord e del versante tirrenico della Penisola, con picchi localmente anche superiori: si tratta della quantità di pioggia che, più o meno, dovrebbe cadere in mezza stagione autunnale.

Anche le estreme regioni meridionali verranno raggiunte dal maltempo, che comunque risulterà meno intenso e meno diffuso, solo alla fine di oggi: il peggioramento del tempo favorirà comunque, entro venerdì, la fine del caldo anomalo. Da giovedì seguirà poi un graduale miglioramento, evidente soprattutto nella giornata di venerdì.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 settembre

Mercoledì molte nuvole al Centro-Nord e in Sardegna, con rovesci e temporali sparsi su quasi tutte le regioni a eccezione delle zone costiere di Abruzzo e Molise; possibili fenomeni meteo estremi (nubifragi, forti raffiche di vento, trombe d’aria) soprattutto sulla fascia alpina, in Toscana, nel Lazio e in Umbria. Alternanza tra sole e nuvole al Sud, con qualche rovescio o temporale su Campania, Basilicata e Sicilia Occidentale.

Per la giornata di mercoledì 10 settembre la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancione in diversi settori di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Umbria, comprese le città di Milano e Roma. È codice giallo in gran parte del nostro territorio.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, Campania e Sardegna; ancora caldo nel resto del Sud, con punte fino a 34-35 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia. Venti meridionali da moderati a forti al Centro-Sud, in rotazione a Maestrale dal pomeriggio sulla Sardegna. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 11 settembre

Giovedì inizialmente nuvole e piogge sparse al Sud, con la formazione di temporali che potrebbero risultare anche intensi soprattutto su Campania e Calabria Tirrenica. Seguirà un’attenuazione dei fenomeni, con schiarite più ampie dal pomeriggio. Nel resto del Paese tempo in miglioramento sin dalle prime ore del giorno e a tratti anche soleggiato. Maggiori addensamenti insisteranno sul Friuli Venezia Giulia, associati a residue precipitazioni.

Temperature massime in calo sul medio Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, in lieve rialzo al Nord, ovunque per lo più comprese tra 24 e 30 gradi. Venti in attenuazione, moderati o tesi occidentali sui mari di ponente, su Adriatico meridionale e mar Ionio, che resteranno mossi o molto mossi.