Meteo, fase di maltempo in allontanamento ma una nuova perturbazione potrebbe arrivare a bagnare il weekend

Dopo una breve fase di maltempo, l'alta pressione si rinforza in Italia con un aumento delle temperature e bel tempo lungo tutto lo stivale. Nel fine settimana però il passaggio di una nuova perturbazione potrebbe riportare piogge e rovesci al Nord. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, bel tempo e sole da Nord a Sud

L'alta pressione continua ad essere la protagonista con bel tempo, sole e temperature in aumento lungo tutto lo stivale. Le previsioni meteo del primo fine settimana di maggio delineano un clima mite e sereno con tempo stabile e soleggiato in buona parte del paese. Tra venerdì e sabato una leggera instabilità climatica potrebbe interessare le Alpi e l'Appennino settentrionale, mentre da domenica, complice il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo dall'Europa Centrale, la prima del mese, determinerà un peggioramento del clima al Nord con il ritorno delle piogge. In aumento le temperature con valori al di sopra della media e un caldo fuori stagione tipico di fine maggio-inizio giugno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 5 maggio 2023: bel tempo e sole da Nord a Sud. Qualche nuvolosità irregolare solo nelle aree di montagna, mentre al mattino qualche nuvola sparsa tra il nord-est della Sicilia e il basso versante tirrenico della Calabria. Nel pomeriggio però sono previste delle brevi ed isolate piogge sulle Alpi e sull'Appennino meridionale della Calabria. Le temperature in aumento con picchi di 25-26°.

Meteo, le previsioni del primo weekend di maggio

Come sarà il tempo nel primo fine settimana di maggio? Nella giornata di sabato 6 maggio bel tempo e sole con qualche veloce nuvola al Centro-Nord, Piemonte, Lombardia, Campania e Calabria tirrenica. Non sono da escludere rovesci e temporali su Alpi e Appennino emiliano. Stabili le temperature con valori al di sopra della media del periodo. Domenica 7 maggio l'anticiclone subirà un indebolimento per il passaggio di una nuova perturbazione, la prima del mese di maggio, in transito dall'Europa Centrale che riporterà qualche pioggia nelle regioni del Nord e Pianura Padana. In calo le temperature nelle zone colpite dalle piogge.

Al Centro-Sud persiste il bel tempo con sole e temperature al di sopra della media con picchi compresi tra i 21 e 27°. Tutto cambia da lunedì 8 maggio con il possibile ritorno di piogge e rovesci al Nord-Est, Lombardia, Liguria, zone interne del Centro e in Sardegna.