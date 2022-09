Meteo, maltempo con forti piogge in Liguria: Genova è sott'acqua. Foto e Video

L'allerta maltempo ha colpito la Liguria e la città di Genova colpita da un violentissimo nubifragio che ha causato allagamenti nei sottopassi di Brin a Rivarolo e di piazza Montano a Sampierdarena. Tanta paura anche per il torrente Fegino.

Meteo Liguria: nubifragio e allagamenti a Genova

La regione Liguria nella morsa del maltempo. Lo stato di allerta gialla per rischio temporali diramato dalla Protezione Civile è stato confermato dalle forti precipitazioni che hanno interessato tutta la regione e in particolare le città di Genova e Savona. Fenomeni temporaleschi intensi e localmente forti si sono abbattuti sulla città di Genova dove si sono registrati valori di 93 millimetri di acqua caduta con strade allagate in particolare in val Polcevera e val Bisagno. L'acqua alta ha richiesto la chiusura dei tunnel di via Degola, via Milano/Francia e via Perlasca causa inondazione.

Anche i sottopassi di Brin a Rivarolo e di piazza Montano a Sampierdarena si sono trasformati in fiumi con l'acqua che ha raggiunto anche alcuni negozi a Bolzaneto. Non solo, allagamenti anche nella zona della Foce e vicino al Salone Nautico fra corso Marconi e piazza Rossetti e sulla Sopraelevata Aldo Moro. Disagi e danni alla viabilità in tutta la città, mentre è scattata l'allerta per una possibile esondazione del torrente del Fagino. Sergio Gambino, assessore alla Protezione Civile di Genova ha comunicato che nonostante gli allagamenti non si registrano gravi danni: "è caduta molta acqua ma per fortuna la perturbazione più intensa è stata molto breve, rapida".

Liguria, scatta allerta meteo, disagi e problemi alla viabilità

Prosegue l'allerta maltempo in Liguria. Nelle ultime ore la regione è stata colpita da un'ondata di maltempo fortissima con temporali e rovesci intensi e localmente forti che hanno causato allagamenti in diverse zone. Non solo la città di Genova ha dovuto fare i conti con un nubifragio violento, ma anche Alpicella, frazione di 531 abitanti del comune di Varazze, in provincia di Savona, dove sono caduti 41,2 millimetri di acqua in un'ora.

Disagi anche a Sestri Ponente e Cornigliano dove si sono registrati problemi alla viabilità per allagamenti da via San Giovanni d'Acri e via Sestri. Nelle prossime ore è prevista una instabilità climatica in tutta la regione con una bassa probabilità di piogge, ma l'attenzione resta ancora alta.