Meteo, maltempo: ci attendono 10 giorni di pioggia, i dettagli

Secondo le ultime previsioni meteo ci attendono 10 giorni di pioggia e maltempo. Si preannuncia pertanto una grande boccata di ossigeno per le nostre assetate piante, che, però, forse, non risolverà molto per quanto riguarda i nuovi problemi legati alla siccità con cui in tutta Italia si combatte da mesi e mesi. Ecco tutti i dettagli su cosa accadrà prossimamente.

Previsioni meteo: pioverà ancora a lungo

L'autunno inizia a farsi sentire, finalmente. Dopo la sesta perturbazione in arrivo tra giovedì notte e venerdì, il maltempo continuerà a imperversare sull'Italia. Nel fine settimana ci raggiungerà, infatti, la settima perturbazione del mese, con vento e aria più fredda, poi dopo una breve tregua nella giornata di lunedì, arriverà una nuova forte ondata di maltempo con neve sulle Alpi fino a 1000 metri.

Le correnti atlantiche stanno facendo passare veloci perturbazioni sul nostro Paese e la presenza di numerose piogge e temporali. Chi ama il sole e il bel tempo dovrà attendere 10 giorni prima di vederlo nuovamente splendere in cielo. Non è detto però che il cielo rimarrà grigio su tutta Italia. Secondo le previsioni, ad esempio, venerdì vi saranno forti rovesci e temporali su:

basso Lazio

Campania

Basilicata occidentale

Calabria tirrenica

Qualche pioggia sparsa interesserà anche l'estremo Nord-Est, la Toscana, l'Umbria, l'Appennino abruzzese e molisano, la Puglia e la Sicilia sud-occidentale. Sabato 19 novembre 2022 la nuova perturbazione raggiungerà il Centro-Sud e l’Emilia Romagna portando altre piogge, localmente intense e temporalesche al Sud. Nel resto del Nord, invece, vi sarà un po’ di nuvolosità. Domenica 20 novembre pioverà al Sud e in Sicilia mentre il tempo migliorerà sulle altre regioni e soprattutto in Emilia Romagna e al Centro.

Tendenze meteo per la prossima settimana

Come abbiamo detto pioverà per dieci giorni o quasi. Quali sono le tendenze meteo per la prossima settimana? Vi sarà sicuramente l'occasione per altri episodi perturbati, pienamente autunnali, dunque con la prospettiva di altre preziose fasi piovose, ma questa volta anche nevose.

Dopo una brevissima tregua nella giornata di lunedì, si attende una nuova e intensa ondata di maltempo su tutta l’Italia con l’arrivo della perturbazione n.8 di novembre che interesserà in primis: Liguria, Corsica e Toscana. Successivamente le precipitazioni abbondanti insisteranno soprattutto:

al Nord

sulle regioni tirreniche

sulla Sardegna

Oltre alle piogge le tendenze meteo confermano il ritorno, finalmente, di copiose nevicate su tutto l’arco alpino, ma anche sull'Appennino settentrionale.