⁠Meteo: torna il maltempo al Nord con piogge, mentre migliora al Sud. Le previsioni

In Italia tornano a prevalere le correnti atlantiche che riporteranno un clima mite, ma anche diversi sistemi nuvolosi. Le previsioni meteo delineano un Paese climaticamente diviso in due: al Centro-Nord tornano le piogge, mentre al Sud sole e temperature in aumento.

Meteo Italia, piogge e temporali al Centro-Nord

Una serie di perturbazioni stanno per interessare l'Italia e in particolare le regioni del Centro-Nord che tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio dovranno fare i conti con una nuova ondata di maltempo.

Nella giornata di venerdì 24 gennaio è prevista una breve tregua caratterizzata da un clima stabile, ma da sabato 25 il rinforzo delle correnti umide meridionali sui mari di ponente determinerà l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.8 del mese. Ma non finisce qui, visto che tra domenica e l'inizio della prossima settimana è previsto il passaggio di un'altra perturbazione. Nonostante le piogge le temperature saranno al di sopra della media, escluse per il momento nuove ondate di freddo e gelo.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 22 gennaio: schiarite e bel tempo nelle regioni del Sud ed Isole, mentre piogge e temporali al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e sulle regioni centrali tirreniche. La neve torna a cadere intorno a 1000-1200 metri sulle Alpi centro-occidentali. In serata non si escludono fenomeni temporaleschi anche in altre regioni del Nord con le temperature in brusco calo anche in Toscana ed Umbria. In crescita, invece, al Sud e Isole.

Nella giornata di giovedì 23 gennaio nuvolosità irregolare in buona parte del Paese con il rischio di piogge e temporali nelle zone di Nord-Ovest, Levante Ligure e Toscana. Ancora neve sulle Alpi oltre i 1400-1700 metri. In aumento le temperature con valori sopra la media al Centro-Sud e punte che sfiorano i 20 gradi in Calabria e Isole.

La tendenza meteo in vista del weekend: che tempo farà in Italia?

Da venerdì 24 gennaio è previsto un miglioramento del clima lungo tutto lo stivale complice l'allontanamento della perturbazione n.7 a favore del rialzo della pressione sul bacino del Mediterraneo. Clima stabile e asciutto quasi ovunque anche se si segnalano foschie dense e locali nebbie in Pianura Padana nelle ore notturne e del primo mattino.

Le previsioni meteo per il weekend sono ancora molto incerte, anche se la tendenza è di un clima stabile con il rischio del passaggio di una nuova perturbazione che interesserà le regioni di Nord-Ovest per poi raggiungere nella giornata di domenica 26 tutte le regioni settentrionali con piogge sparse e nevicate nel settore alpino e prealpino.

Non è dato ancora saperne di più con precisione, anzi la tendenza in vista della fine del mese di gennaio è ancora più incerta anche se si profila il ritorno di un flusso umido e temperato oceanico accompagnato da nuove perturbazioni, ma con temperature sempre superiori alla media del periodo. L'inverno più gelido insomma sembrerebbe ancora lontano dall'Italia.