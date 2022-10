Meteo, maltempo e piogge sulle regioni del Nord, ondata di caldo al Centro-Sud

Un'Italia divisa in due nel penultimo weekend di Ottobre. Sole e caldo al Centro-Sud con le temperature che sfioreranno i 30°, mentre al Nord è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che porterà pioggia e rovesci. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo Italia: caldo eccezionale al Centro-Sud, piove al Nord

L'ondata anomala di calore non dà tregua al Centro-Sud in un fine settimana dal sapore tipicamente estivo. Sole e caldo eccezionale in buona parte dello stivale dove sono previsti anche 30°, mentre al Nord è in arrivo una nuova perturbazione che porterà pioggia e rovesci. Non solo, nelle prossime ore la perturbazione atlantica numero 5 di ottobre interesserà anche le Alpi centro-orientali, Venezie e Liguria di levante con temporali. Nonostante il maltempo e la pioggia, le temperature saranno miti anche al Nord. Ma entriamo nel dettaglio: sabato 22 ottobre nubi e piogge sparse su Liguria di levante, nord-ovest della Toscana, Lombardia orientale, Emilia e Triveneto con fenomeni anche localmente intensi. Il maltempo interesserà la Lombardia, le aree alpine tra Piemonte e Val d’Aosta. Al Centro e in Campania possibili nuvole, mentre sole e bel tempo nel resto del Sud, Sicilia e Sardegna. Temperature in aumento al Nord-Ovest, lungo l’Adriatico e in Sardegna dove si potrebbero toccare anche picchi di 30°.

Domenica 23 ottobre poco cambia. Al Sud e Isole bel tempo con sole e temperature al di sopra della media del periodo, mentre nelle regioni centrali nuvole con tendenza ad ampie schiarite nel Lazio, Umbria, Emilia orientale e Romagna. Qualche pioggia isolata, invece, è prevista in Liguria centrale, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia occidentale e intorno al golfo di Trieste. Le temperature si confermano lungo tutto lo stivale superiori alle medie del periodo con valori tra i 24-25° in Emilia Romagna, a 26-27 gradi al Centro-Sud e locali picchi di 28-30 gradi sulle Isole.

Meteo e tendenza giorni successi: perturbazione n.6 in arrivo

L'inizio della prossima settimana sarà all'insegna del maltempo per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la n.6 del mese di Ottobre, che porterà piogge e rovesci Nord-Ovest. Poco cambia al Centro-Sud ancora attraversato dall'anticiclone nord-africano con una anomalia climatica che potrebbe perdurare per buona parte della settimana.

Le previsioni per lunedì 24 ottobre segnalano il passaggio di una nuova perturbazione (la n.6 del mese) che interesserà le regioni settentrionali: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Anche la giornata di martedì 25 ottobre è all'insegna del maltempo lungo il golfo di Trieste e la zona tra Levante Ligure ed alta Toscana. Da mercoledì 26 possibili schiarite che favoriranno la formazione di nebbia al Nord. Al Centro-Sud e Isole prosegue l'ondata anomala di calore con valori al di sopra della media lungo tutto lo stivale.