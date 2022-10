Secondo le ultime previsioni meteo l'ottobrata prosegue sull'Italia fino all'ultimo weekend di ottobre. La tendenza ci racconta la persistenza del caldo anomalo con possibili picchi fino a sfiorare i 30 gradi in alcune zone. Ecco dove e quando. Cosa ci dovremo attendere nel lungo ponte di Halloween?

Meteo: la perturbazione di questi giorni lascia posto nuovamente all'Anticiclone

L'alta pressione nordafricana e il caldo anomalo persistono sull’Italia centro-meridionale. L'Ottobrata è destinata a proseguire ancora, almeno fino a fine mese. Solo al Nord, in questi giorni, le temperature hanno subito una piccola battuta d'arresto per via della quinta perturbazione del mese che ha raggiunto le regioni settentrionali portando piogge e temporali. Interessate saranno soprattutto la Liguria e le aree a nord del Po. Si prevedono possibili nubifragi verso la fascia alpina. La perturbazione non porterà aria fredda. Il clima rimarrà mite anche al Nord, con i valori più elevati attesi sull’Emilia Romagna.

Le temperature, già superiori alla norma, tenderanno a salire ulteriormente tra sabato 22 e domenica 23 ottobre, fino a raggiungere picchi intorno ai 30 gradi non solo in Sardegna ma, localmente, anche in altre regioni del Centro-Sud.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Che tempo farà sabato 22 ottobre 2022? Al Nord il cielo sarà molto nuvoloso e si potranno verificare precipitazioni sparse, più probabili nei settori a nord del Po e in Liguria. Potrebbero verificarsi inoltre fenomeni localmente intensi verso la fascia alpina e prealpina. In serata le cose miglioreranno a partire da ovest. Al Centro nuvolosità passeggera, più densa sulla Toscana, con locali piovaschi nel nord della regione. Le temperature massime saranno in lieve rialzo al Nordovest, in ulteriore aumento al Centro-Sud dove si andrà oltre i 25 gradi. Domenica? Le cose andranno meglio. Il tempo sarà stabile e soleggiato al Centro-Sud. Un po' di nuvole innocue interesseranno la Toscana, e inizialmente anche Lazio, Umbria e Marche. Nubi più compatte, invece, si vedranno al Nord. Le temperature? In leggero rialzo al Nord e stazionarie altrove.

L'ottobrata proseguirà sull'Italia probabilmente almeno fino all'ultimo weekend di ottobre.

Che tempo farà la settimana prossima?

A inizio settimana l'anticiclone proteggerà ancora il Centro-Sud, mente il Nord resterà esposto alle correnti umide provenienti dall'Atlantico. Tra lunedì 24 e martedì 25 dovrebbero infatti tornare le piogge con fenomeni che interesseranno soprattutto:

Liguria centrale

Lombardia occidentale e settentrionale

Piemonte

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Le temperature dovrebbero aumentare soprattutto al Centro-Sud con valori fino a 27-28 gradi sul medio Adriatico e intorno ai 30 gradi al Sud, Sicilia ionica e Sardegna.