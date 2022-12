Meteo, le previsioni per la Vigilia e il giorno del Santo Natale: temperature sopra la media

Cosa ci dicono le previsioni meteo per la Vigilia e il giorno del Santo Natale? Che tempo farà? Cosa ci attende? Sarà una settimana all'insegna del bel tempo e delle temperature miti. Una debole perturbazione in transito sull'Italia farà capolino tra oggi e domani. Nel fine settimana, invece, soprattutto al Nord, saranno le nebbie a farla da padrone mentre sul resto d'Italia splenderà il sole. Ecco tutti i dettagli

Le previsioni meteo fino al giorno del Santo Natale

Secondo le ultime previsioni meteo fino al giorno del Santo Natale il clima sarà piuttosto mite. Una debole perturbazione attraverserà l'Italia tra oggi - mercoledì 21 dicembre- e domani - giovedì 22. Arriverà pertanto qualche debole pioggia al Centro-Nord e in Sardegna. Poi? Il rinforzo dell’alta pressione non ci regalerà un bianco Natale, come gli amanti della neve desidererebbero, ma un fine settimana festivo ricco di sole e temperature più elevate rispetto la media del periodo. A mancare, pertanto, oltre alle piogge, sarà anche il freddo.

Questo pomeriggio qualche pioggia è attesa su: Liguria, bassa pianura lombarda, nel nord della Toscana e in Sardegna mentre in serata pioverà in Emilia Romagna. Domani, giovedì 22 dicembre, invece, il tempo sarà piuttosto soleggiato sulle Alpi mentre vi saranno nuvole sul resto d’Italia. Nel corso della giornata vi saranno deboli piogge su: Lazio, Calabria e Sicilia.

Venerdì 23 dicembre sarà una giornata caratterizzata da nubi basse e foschie dense sulla pianura padana. Nuvole anche sul versante tirrenico. Al contrario il sole splenderà sulle Isole, sui settori dell’Adriatico e dello Ionio. Non sono da escludere eventuali piogge su: Toscana, messinese e bassa Calabria tirrenica. Mentre nelle ore serali potrà piovere in Valle d’Aosta.

Che tempo farà sabato e domenica ovvero il 24 e il 25 dicembre?

Il weekend di Natale sarà segnato da una nuvolosità spesso estesa su:

pianura Padana

Liguria

regioni del versante tirrenico

Non vi saranno, però, precipitazioni significative. Insomma il giorno della Vigilia e del Santo Natale il tempo sarà piuttosto mite. Domenica 25 inoltre avremo schiarite anche ampie su Campania e Calabria tirrenica. Le temperature? Al Centro-Sud e nelle Isole si potranno localmente superare i 20 gradi. Insomma nonostante l'inverno sia già iniziato avremo temperature piuttosto primaverili.