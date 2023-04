Meteo: le previsioni per la prossima settimana, ecco i dettagli

Cosa dicono le previsioni meteo per la prossima settimana? Ecco tutti i dettagli secondo le ultime tendenze. Tra i due ponti, quello del 25 aprile e quello del 1° maggio, potremo godere di giornate all'insegna del tempo stabile e con prevalenza di sole, ma avremo anche qualche giorno con un po' di pioggia.

Previsioni meteo prossima settimana: che tempo farà?

Che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni meteo ci indicano che nel corso di domenica 23 aprile avremo un aumento della nuvolosità e dell’instabilità sul Nord a causa della perturbazione numero 6. Il tempo rimarrà in gran parte stabile invece al Centro-Sud tanto che le temperature si riporteranno al di sopra della norma e quasi ovunque toccheranno valori di 20 gradi e oltre, con punte di 24-25 °C al Centro-Sud e nelle Isole.

In generale il ponte del 25 aprile vedrà condizioni tipicamente primaverili. Potremo godere di temperature miti. Ci saranno zone in cui, però, le condizioni saranno molto variabili e instabili. Tra lunedì e martedì infatti non mancheranno dei rovesci e temporali, soprattutto al Nord-Est e nelle regioni centro-meridionali peninsulari.

Nel dettaglio domenica 23 aprile ci potranno essere nubi in aumento al Nord con un cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle Alpi. Dal pomeriggio le piogge arriveranno anche in pianura soprattutto in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Al Centro-Sud e nelle Isole il tempo sarà più soleggiato con soltanto qualche annuvolamento passeggero e un po’ più di nubi in Appennino.

Lunedì 24 la perturbazione sopraggiunta domenica sarà ancora attiva sulle regioni nord-orientali, dove insisteranno piogge diffuse. Si potrà verificare qualche rovescio isolato anche nelle Marche, in Umbria e nelle zone interne del Lazio, in Campania e sul nord della Puglia.

Martedì 25 aprile le correnti nord-occidentali potrebbero trasportare sull'Italia un’altra perturbazione.

Tendenze meteo per la seconda parte della settimana

Le tendenze meteo per la seconda parte della settimana sono ancora piuttosto incerte. Difficile dire se godremo di temperature primaverili fino al 1° maggio e se ci potremo godere i due ponti con un piccolo assaggio di quelle che saranno le vacanze estive tra mare e montagna.

Ad oggi si attende dal 25 aprile la possibilità dell'arrivo di una nuova perturbazione che, di conseguenza, fin dal mattino porterà sul Nord-Est alcuni rovesci. Nel pomeriggio la pioggia potrà estendersi anche sulle regioni centrali, specialmente sul versante Adriatico e nelle zone interne, e sulla Campania. Si attendono ulteriori sviluppi e maggiori dettagli nei prossimi bollettini meteo.