Meteo, ecco le previsioni per i primi giorni di ottobre: cosa ci attende

Cosa ci attende nei primi giorni di ottobre? A quanto pare si profila un colpo di cosa dell'estate. Avremo caldo e afa almeno per i primi 10 giorni del mese, salvo una piccola interruzione, solo su Alpi e Nord - Est a metà settimana. Ecco tutti i dettagli e le previsioni.

Previsioni meteo primi giorni di ottobre 2023: un caldo dal sapore dell'Estate

Cosa dicono le previsioni meteo? Il mese di ottobre esordisce con una fase anomala, caratterizzata da sole, tempo stabile e caldo estivo fuori stagione. Insomma un vero e proprio colpo di cosa dell'Estate. La causa? A quanto pare è da far risalire alla presenza dell’alta pressione nord africana, destinata a gonfiarsi ancora di più tra domani tra oggi e l’inizio della prima settimana del nuovo mese. Da lunedì 2 ottobre, infatti, si prevede che il termometro arrivi, in alcune località, a toccare i 30 gradi ed in altre anche a sfiorare i 33 al Centro e sulla Sardegna.

Ci attendono giorni all'insegna di una notevole anomalia termica che porterà la colonnina di mercurio a salire di 10-12 gradi oltre la media stagionale sulle regioni settentrionali. In montagna, di conseguenza, lo zero termico sarà compreso tra 4000 e 4500 metri. A metà settimana, però, arriverà la coda di una perturbazione atlantica che lambirà l’Italia insistendo soprattutto sul Nord-Est.

Le previsioni giorno per giorno

Per la giornata di oggi, domenica 1 ottobre 2023, si attende tempo stabile, cielo soleggiato e caldo anomalo su tutta Italia. Eventuali annuvolamenti pomeridiani potrebbero comunque verificarsi nel settore prealpino e sull’Appennino centro-meridionale. Le temperature massime sono in lieve calo al Nord e sul basso Adriatico, senza grandi variazioni altrove.

Lunedì 2 ottobre, ancora tempo stabile sulle varie regioni con cielo soleggiato e caldo anomalo. Temperature massime in generale lieve aumento. Valori fino a sfiorare i 31-32 gradi al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Stesso scenario si prospetta anche per martedì 3 ottobre. Il cambio di passo, seppur lieve, potrebbe sopraggiungere tra mercoledì 4 ottobre e giovedì 5 ottobre, quando si conferma un temporaneo cedimento in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali. Il Nord - Est sarà lambito dalla coda di una perturbazione atlantica in transito Oltralpe che potrebbe portare alcune precipitazioni.