Meteo, le previsioni del tempo: lunedì piogge al Centro, in settimana temperature quasi estive

Cosa ci dicono le previsioni meteo per la prossima settimana? Che tempo farà? Lunedì avremo piogge al Centro per colpa del transito di una debole perturbazione sull'Italia che porterà molte nuvole. Nei giorni successivi, invece, assisteremo ad una parziale rimonta dell'alta pressione e potremo godere di temperature in aumento che arriveranno a raggiungere valori quasi estivi. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: lunedì pioggia al Centro - Sud

Nelle ultime ore l’alta pressione si è temporaneamente indebolita permettendo il passaggio di una perturbazione - la numero 7 del mese di Marzo - sull'Italia. E' questa la situazione che emerge nelle ultime previsioni meteo. La nuova settimana prenderà il via - lunedì 20 marzo - con una nuvolosità diffusa, ma con piogge anche di moderata intensità nelle regioni centrali. Nello specifico avremo tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord-Ovest, a parte qualche annuvolamento significativo al mattino su Liguria di levante e Lombardia orientale. Cieli, invece, parzialmente nuvolosi su Nord-est con possibili isolate piogge sul settore prealpino. Nuvole al Centro con piogge sparse, localmente moderate, e con il rischio di rovesci e temporali. Possibilità infine di piogge in Sicilia. In serata il tempo migliorerà su:

Toscana

Umbria

Marche

Lazio centro-settentrionale

Il tempo peggiorerà invece al Sud con la perturbazione che continuerà a scivolare verso il basso.

Che tempo farà martedì? Avremo residue piogge su medio Adriatico e rischio locali rovesci e temporali al Sud, su Puglia, Basilicata e Calabria. Altrove prevarranno le schiarite, ma nel pomeriggio vi sarà un nuovo aumento della nuvolosità sulle regioni occidentali.

Tendenze meteo: da metà settimana temperature quasi estive

Cosa accadrà dopo questi giorni di nuvole e piogge? Ebbene da metà settimana, controllando le ultime tendenze meteo, avremo il ritorno dell'alta pressione e della stabilità anche nelle regioni meridionali. Da giovedì avremo condizioni anticicloniche nell’area mediterranea associate anche a una massa d’aria mite. Al Centro-Sud prevarranno pertanto le schiarite con il sole al limite alternato al transito di velature e con punte nelle temperature anche oltre i 20 gradi.

Il Nord rimarrà, però, ai margini dell’alta pressione e sottoposto al passaggio delle code meridionali dei sistemi nuvolosi in transito oltralpe. Ecco perché tra giovedì e venerdì vi sarà nuovamente una nuvolosità compatta e deboli precipitazioni nella Liguria centro-orientale e lungo le Alpi con quota neve elevata, anche intorno ai 2000 m.