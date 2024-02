Meteo, le previsioni della prossima settimana: tornano piogge e neve? Ecco tutte le tendenze

Cosa dicono la ultime tendenze meteo? Quali previsioni si possono fare per la prossima settimana? Torneranno piogge e neve? Ecco tutte le ultime news su cosa ci attende per la penultima settimana del mese di febbraio.

Previsioni meteo prossimi giorni: cosa accadrà?

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci segnalano l'arrivo di una debole perturbazione che lambirà l'Italia nel fine settimana. Non dobbiamo aspettarci perturbazioni di rilievo. Le temperature rimarranno ben al di sopra delle medie stagionali. Insomma nei prossimi giorni avremo condizioni meteo stabili, assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore lieve aumento.

Nello specifico sabato 17 febbraio avremo cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi sul Centro-Nord e le Isole, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e medio Adriatico. Il sole splenderà sul resto dell'Italia. Dal pomeriggio maggiori schiarite, specie sul Nord-Ovest e sui settori tirrenici.

Domenica 18 febbraio, come preannunciato, una debole perturbazione lambirà l’Italia e porterà ancora un po’ di nuvolosità residua al Sud e in Sardegna, ma senza piogge. Il tempo sarà stabile e asciutto anche nel resto d’Italia, con il possibile sviluppo di nebbie in gran parte della pianura padana, specie all’inizio della mattinata. Nella seconda parte della giornata, poi, le regioni settentrionali assisteranno a un aumento della nuvolosità alta. Ci sarà infatti un'altra perturbazione in avvicinamento.

Tendenze meteo prossima settimana: l'arrivo della nuova perturbazione

Nella notte tra domenica e lunedì la nuova perturbazione potrà portare qualche breve pioggia o pioviggine in alcune zone del Nord in estensione, entro lunedì, anche a parte del Centro. A seguire un altro sistema perturbato potrebbe raggiungere l’Italia. Le ultime tendenze meteo ci preannunciano la possibilità dell'arrivo di precipitazioni più significative e una massa d'aria più fredda pronta a portare le temperature più vicine alle medie stagionali.

Tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio, al Nord-Ovest, vi potrà essere una breve fase di piogge che in Liguria potranno essere accompagnate anche da alcuni temporali. Nella giornata del 20 febbraio le precipitazioni diventeranno più probabili sul medio Adriatico, nel Lazio e in buona parte del Sud eccetto i settori ionici.

Mercoledì 21 febbraio la perturbazione farà sentire i suoi ultimi effetti con precipitazioni che dovrebbero coinvolgere in particolare il Sud peninsulare, la Sicilia, il medio Adriatico e, in maniera residua, anche la Sardegna.