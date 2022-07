Meteo, la settimana più calda dell’anno con punte di 40 gradi e afa elevata: ecco le città più colpite

Questa sarà la settimana più calda del 2022: arriveremo a temperature con valori fino a 40°C a partire da oggi, martedì 19 luglio, e fino a domenica prossima (almeno), visto che dalle tendenze meteo dei prossimi giorni non riusciamo ancora ad avere un quadro preciso di quando finirà l'ondata di caldo e afa. Potrebbero esserci quindi alcuni record per quanto riguarda le alte temperature, ma vediamo le zone più colpite da questo gran caldo.

Previsioni Meteo: la settimana più calda dell’anno, ecco cosa ci aspetta

Valori e soprattutto durata saranno da record. L'aria calda proveniente dall'Africa diventerà sempre più forte e potente, tanto da far raggiungere temperature record su molte città italiane, con valori massimi vicini e di poco superiori ai 40°C.

Le temperature, come detto, aumenteranno ulteriormente in gran parte del Paese, in modo più sensibile al Centro-Nord. Nelle zone più calde saranno possibili punte massime intorno ai 40 gradi, specie in Val Padana, nelle zone di pianura e di valle del Centro e nell’interno della Sardegna. Farà molto caldo anche al Sud e in Sicilia, ma non si prevedono picchi così estremi.

Meteo, afa e caldo: le città più calde di questi giorni

Tra le città del Nord Italia che rischiano di raggiungere la soglia dei 40 gradi troviamo:

Bologna

Pavia

Milano

Piacenza

Ferrara

Mantova

Verona

Alto il rischio pure nelle zone interne della Sardegna e del Centro Italia, con la colonnina di mercurio che potrebbe spingersi fino ai 40 gradi anche in città come

Firenze

Perugia

Roma

La cima del monte bianco registrerà temperature sopra lo 0

Straordinari anche i valori attesi sulle Alpi: lo zero termico dovrebbe spingersi fin verso i 5mila metri, e di conseguenza potremmo arrivare a registrare 0 gradi o addirittura valori positivi anche sulla cima del Monte Bianco.

Caldo, quanto durerà?

E' la domanda che tutti ci poniamo: quanto durerà questo gran caldo? C'è una data all'orizzonte che ci faccia sperare in una tregua? Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici confermano che l’ondata di calore è destinata a essere particolarmente duratura oltre che eccezionalmente intensa.

Secondo le ultime proiezioni l’apice di questa ondata di calore dovrebbe proseguire anche all’inizio della prossima settimana e non se ne vedrebbe una vera interruzione almeno fino a fine mese. Sembra infatti possibile una tendenza a una lieve attenuazione al Nord tra giovedì e venerdì, con valori meno eccezionali ma sempre decisamente elevati.