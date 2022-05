Meteo: la prossima settimana farà caldo, arriva l'anticiclone africano. Quando arriverà? Quanto durerà?

Dopo una settimana caratterizzata dall'alta instabilità e ricca di piogge e temporali su tutta Italia, ci attendono, da martedì 10 maggio 2022 giornate più stabili con temperature in rialzo e valori quasi estivi grazie all'anticiclone africano. In poche parole avremo un vero e proprio assaggio d'estate con, tra mercoledì e giovedì, cieli soleggiati su quasi tutte le regioni, con residui addensamenti sulle zone montuose e qualche velatura in transito, e temperature piuttosto estive. Ma vediamo tutte le previsioni del tempo fornite dai nostri esperti meteo.

Meteo, arriva il caldo: un assaggio dell'estate che ci attende?

Lunedì 9 maggio avremo ancora parziale instabilità e qualche residuo di maltempo, brutto tempo che da mercoledì sarà in ulteriore (e definitivo) miglioramento anche al Sud e sulla Sicilia. Su tutta Italia ci sarà un cielo sereno o poco nuvoloso. Locali annuvolamenti saranno possibili solo nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi. Per il resto sarà il sole a farla da padrone. Grazie ai suoi raggi le temperature saranno in aumento su tutto il Paese tanto da raggiungere medie prettamente estive e regalarci calde giornate da vivere all'aperto.

Il rinforzo dell’alta pressione infatti garantirà stabilità su tutta la Penisola e soprattutto un importante rialzo termico. I valori massimi saranno oltre la media soprattutto al Centro-nord. Si registreranno per esempio temperature tra i 23 e 30 gradi che sono tipici dell'inizio dell'estate.

Quanto durerà il bel tempo?

Quanto durerà il bel tempo? Quanto potrà beneficiare l'Italia dell'anticiclone africano e delle temperature in netto rialzo? Ebbene le tendenze meteo preannunciano una seconda parte della settimana con temperature estive e tempo generalmente soleggiato. Ci sarà però la possibilità che venerdì prossimo una fase temporalesca possa interessare l’arco alpino e localmente le vicine pianure del Nord Est andando a spezzare così un po' la tranquillità della stabilità meteorologica e a far calare le temperature. Ma su questo vi invitiamo a seguire le previsioni del tempo che forniremo nei prossimi giorni.