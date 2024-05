Meteo Italia, weekend di sole ma da martedì cambia tutto con il ritorno del maltempo

Il primo weekend di maggio è all'insegna del bel tempo in buona parte d'Italia senza piogge significative. Alternanza tra sole e nuvole grazie alla timida presenza di un campo di alta pressione, ma si tratta solo di una fase momentanea visto che da martedì 7 maggio torna il maltempo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend 4 e 5 maggio in Italia

Clima in fase di miglioramento in Italia con la rimonta dell'alta pressione che garantisce un fine settimana, il primo di maggio, con tempo stabile e temperature in risalita. Da domenica, infatti, previsto è previsto un aumento con i valori che torneranno in linea con i valori del periodo. Anche lunedì 6 maggio tregua dalle piogge ma una nuova perturbazione, la n.3 del mese, è in arrivo da martedì con una nuova ondata di maltempo. Tornano piogge e rovesci con un conseguente brusco calo delle temperature in una primavera di stampo quasi autunnale.

Entriamo nel dettaglio con sabato 4 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso Lazio, Sicilia, versanti ionici e, dal pomeriggio, anche sulle coste adriatiche. Nuvole nel resto del paese con alternanza a schiarite. Non si escludono piogge rapide e passeggere su Prealpi, Appennino settentrionale e rilievi della Calabria.

In aumento le temperature lungo tutto lo stivale. Nella giornata di domenica 5 maggio cielo sereno o poco nuvoloso su medio e basso versante adriatico, Basilicata, Calabria e Isole, mentre schiarite in Emilia, Lazio, Lombardia e Nord-Est. Non si esclude il rischio di qualche temporale nelle ore pomeridiane su Alpi, Prealpi e Liguria centrale e in serata su pianura piemontese e alta Lombardia.

Che tempo farà la prossima settimana? Torna il maltempo

Le previsioni meteo per la seconda settimana di maggio sono ancora incerte, in generale non si delinea la presenza di un'area di alta pressione capace di stabilizzare il clima in Italia. La prima parte della settimana inizia con un peggioramento del clima dapprima nelle regioni del Nord Italia e in particolare nelle zone alpine per il passaggio di una perturbazione in transito tra la Francia e l’Europa centrale. Al Centro-Sud il tempo rimane soleggiato con temperature che sfiorano anche i 20-25° in Sicilia e Sardegna.

Da martedì 7 maggio è previsto un peggioramento generale delle condizioni meteo per l'arrivo della perturbazione n.3 del mese che riporterà maltempo lungo tutto lo stivale. Piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud permane un clima caldo e soleggiato. La situazione è destinata a cambiare nei giorni a seguire quando gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche le regioni del Sud con piogge e temporali.