Meteo Italia: vortice freddo in arrivo. Pioggia, vento e neve fino in pianura

Le ultime news di meteo per l'Italia segnalano la presenza di un vortice freddo con pioggia, vento e neve fino in pianura nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Tutta colpa di due perturbazioni in transito tra oggi e domani. Ecco le previsioni a cui devono prestare attenzione coloro i quali, finite le vacanze o le ferie, si metteranno in viaggio per fare rientro a casa e al lavoro.

Meteo Italia: le previsioni per l'Epifania 2026

La settimana dell’Epifania, quella che conclude le festività e le vacanze, prende il via all'insegna del maltempo, o meglio della pioggia, del freddo e della neve. Le news di meteo per l'Italia evidenziano una situazione molto dinamica su gran parte del nostro Paese che rimane esposto al transito di alcune perturbazioni.

La prima delle perturbazioni insisterà soprattutto sulle regioni centro-meridionali, portando piogge sparse e nevicate sull'Appennino. Il tempo si manterrà più stabile al Nord, con spazio anche per ampie schiarite, specie nel settore alpino e nelle vicine pianure.

Nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, arriverà una seconda perturbazione che riporterà il maltempo in molte regioni del Centro-Sud e lambirà anche le regioni di Nord-Est, per lo più le aree dell’alto Adriatico, dove non si escludono locali nevicate a bassa quota con possibili fiocchi fino in pianura.

Insomma Italia spaccata in due almeno fino a martedì compreso visto che anche le regioni settentrionali e parte del Centro vedranno la graduale discesa di aria molto fredda, a tratti gelida, che favorirà un clima decisamente invernale con temperature anche al di sotto della norma, mentre le regioni meridionali saranno ancora interessate da afflussi di aria mite e valori sopra la media.

Nello specifico il giorno dell'Epifania avremo cielo nuvoloso o coperto nell’alto Adriatico e al Centro-Sud, eccetto che sulla Toscana occidentale. Piogge su medio Adriatico, Umbria, Lazio, Campania, nord della Puglia e Sardegna meridionale.

La neve cadrà sull'Appennino, con nevicate fino a quote basse tra la Romagna, dove la neve potrà arrivare fino in pianura, e le Marche. Quota neve da 800 a 1500 nell’Appennino centrale. Tempo soleggiato nel resto del Nord. Nel pomeriggio peggiora anche in Sicilia, Calabria tirrenica e Salento con possibili temporali. In serata migliora in Umbria e Lazio.

Che tempo farà dopo l'Epifania 2026?

Da mercoledì le news di meteo per l'Italia confermano uno scenario ancora decisamente movimentato. Il maltempo proseguirà in molte regioni. Quanto durerà? Ebbene, la neve fino a bassa quota e le correnti fredde insisteranno fino a giovedì.

Mercoledì 7 gennaio si accentuerà il maltempo al Sud, con piogge intense sul settore tirrenico della Calabria e precipitazioni sparse sulle Isole maggiori, sul Lazio meridionale, nelle regioni del medio Adriatico e in Puglia. La neve potrà cadere fino a quote molto basse nelle Marche, in particolare sull’Appennino umbro-marchigiano, e in Abruzzo.

Dal pomeriggio rovesci di neve fino a quote collinari potranno verificarsi anche in Campania e sul Lazio meridionale. Per effetto del vortice ciclonico si intensificherà anche l’afflusso di correnti fredde richiamate verso l’Italia centro-meridionale e le Isole maggiori, dove è atteso un sensibile calo delle temperature. Si profila anche una giornata particolarmente ventosa. Giovedì 8 gennaio infine la depressione inizierà ad allontanarsi verso la Grecia.