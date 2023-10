Meteo Italia, breve tregua dal maltempo. In settimana tornano le piogge e crollano le temperature

Clima instabile e variabile in Italia. Dopo giorno di piogge e rovesci, anche localmente intensi, al via una breve tregua dal maltempo che durerà solo qualche giorno. In settimana nuova ondata di piogge e in calo le temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia: cielo sereno dopo il maltempo, ma...

Dopo il maltempo torna il sole in Italia, ma solo per qualche giorno. In settimana, infatti, nuova ondata di piogge con temperature in calo lungo tutto lo stivale. Dopo giorni di piogge e rovesci intensi si registra una breve tregua dal maltempo nella giornata di domenica 22 ottobre 2023 complice anche l'allontanamento della perturbazione numero 5 del mese. Da lunedì 23 clima stabile, ma tutto cambia da martedì 24 con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 di ottobre, che porterà un nuovo e deciso peggioramento nelle regioni del Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud, invece, si alternano fasi soleggiate e asciutte, ma non si escludono nuovi episodi con temporali e raffiche di vento.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, lunedì 23 ottobre: cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e su Lazio, Abruzzo, Molise e isole maggiori. Nel resto del paese alternanza di nuvole e sole con il rischio di piogge in Liguria, alta Toscana, Piemonte, bassa Lombardia e Appennino emiliano. In lieve aumento le temperature massime nelle regioni tirreniche e Isole, mentre valori stabili nle resto del paese.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni in Italia

La prossima settimana, l'ultima di ottobre, si preannuncia movimentata e variabile dal punto vista climatico con l'arrivo di nuove perturbazioni dirette verso l'Italia. La prima perturbazione, la numero 6 di ottobre, arriverà da martedì 24 e mercoledì 25 ottobre nelle regioni di Centro-Nord per poi dirigersi anche verso la Campania e la Sardegna. Nel resto del paese clima variabile ed instabili con gli effetti della perturbazione che si faranno sentire solo marginalmente. Non si escludono possibili criticità per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo con rovesci e temporali anche intensi ed abbandonati nelle regioni di Nord-Ovest e Toscana.

Da mercoledì 25 ottobre fase critica anche nelle regioni di Nord-Est con il rischio di temporali intensi anche in Umbria e Campania. Gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud dove, complice i forti venti di Scirocco, è previsto un nuovo rialzo delle temperature con i valori compresi tra i 30-35°. Il maltempo non lascerà però l'Italia, visto che nel fine settimana a cavallo di Halloween è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la numero 7 di ottobre, che si farà sentire tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre.