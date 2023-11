Meteo, torna il maltempo in Italia. Nel weekend massa d'aria fredda e neve. Le previsioni

Le breve tregua climatica in Italia ha le ore contate, visto che nelle prossime ore è in arrivo una nuova perturbazione che riporta rovesci e piogge in buona parte del paese. Non solo, in arrivo un vortice d'aria fredda con neve. Ecco le previsioni.

Meteo, tornano le piogge in Italia: ecco dove quando

Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 16 novembre delineano ancora la presenza dell’alta pressione sull’Italia che garantirà tempo stabile e asciutto in buona parte del paese. A fine giornata nuvole in aumento accompagnate da brevi e rapide piogge avvisaglie dell'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione, la numero 9 di novembre, che da venerdì 17 novembre riporterà il maltempo in buona parte del paese, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Non solo, la perturbazione sarà accompagnata anche da un vortice di aria fredda che scivolerà lungo tutta la Penisola causando entro sabato 18 novembre un brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 16 novembre 2023: alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Liguria, regioni tirreniche e Sardegna senza il rischio di piogge. Nel resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso. A fine giornata le prime piogge su Levante Ligure e Alta Toscana. Le temperature massime in calo seppur con valori al di sopra della media. Per venerdì 17 novembre 2023 le previsioni meteo delineano bel tempo al Nord. Da segnalare la presenza di nubi e qualche nevicata sulle zone alpine di confine e sulla Pianura Padana. Nel resto del paese nuvole che, nel corso della giornata, lasceranno spazio a piogge e rovesci in buona parte del Centro-Sud. Le temperature massime in ulteriore calo.

Le previsioni del weekend: che tempo farà?

Ma passiamo alle previsioni per il fine settimana: che tempo farà nel terzo weekend di novembre? La perturbazione n.9 del mese che da venerdì attraverserà il nostro paese è destinata ad allontanarsi già da sabato diretta verso l’Europa orientale. In Italia si consoliderà un campo di altra pressione che, nel weekend tra il 18 e il 19 novembre, garantirà un clima stabile e sereno lungo tutto lo stivale. Nella giornata di sabato 18 novembre cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud ad eccezione della Sicilia e Puglia dove non si escludono annuvolamenti. La presenza dell'alta pressione non smorzerà l'afflusso di aria fredda. Il freddo si farà sentire in buona parte del paese determinando anche un brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale.

Nella giornata di domenica 19 novembre nuvole in aumento su Liguria, alta Toscana e arco alpino. Nubi sparse anche in Sardegna occidentale e Salento. Nel resto del paese bel tempo con sole, ma ancora in calo le temperature in particolare nei valori minimi.