Meteo, torna il maltempo in Italia con piogge e neve su Alpi e Appennini: le previsioni

La prima perturbazione del mese di febbraio si fa sentire in tutta Italia con un'intensa ondata di maltempo. Piogge, freddo e neve lungo tutto lo stivale con il ritorno di un clima di stampo invernale. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo, le previsioni del fine settimana in Italia

Dopo una anomala fase di caldo e temperature miti dovute alla presenza dell'anticiclone, l'Italia deve fare i conti con una intensa perturbazione, la n.1 di febbraio, che ha colpito le regioni del Nord e Toscana. Nel weekend gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud con il ripristino di condizioni climatiche di stampo invernale con fenomeni temporaleschi anche intensi. Non solo, torna la neve con accumuli abbondanti sulle Alpi al di sopra dei 1400-1600 metri. Nonostante il maltempo però le temperature resteranno con valori al di sopra della norma, anche se fra sabato sera e domenica previsti anche forti venti che soffieranno in tutto il paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 10 febbraio 2024: nuvole e cielo coperto in buona parte d'Italia. Piogge e rovesci al Centro-Nord, Campania e Isole, più insistenti e localmente intense al Nord, settori tirrenici della penisola e nell’ovest della Sardegna. Con l'arrivo della sera, i fenomeni temporaleschi si estenderanno anche nel resto del Sud. Ancora neve sulle Alpi, ma solo oltre i 1400-1600 metri. Nella giornata di domenica 11 febbraio tempo in miglioramento nelle zone di Nord-Ovest e sul medio Adriatico. Persiste un clima instabile e variabile nel resto d'Italia con nuvole sparse e possibili temporali nell’area del basso Tirreno, sulla Puglia meridionale e in Sicilia. Ancora stabili le temperature, anche se un lieve calo si registra nel Sud e Isole.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: inizio di settimana con un miglioramento

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? La fase di tempo perturbato che ha colpito l'Italia comincerà ad indebolirsi da lunedì 12 febbraio: clima in miglioramento nelle regioni del Nord, mentre ancora instabilità al Centro-Sud dove non si escludono piogge e rovesci. Martedì 13 febbraio ancora clima instabile nelle regioni dell'estremo Sud, mentre nel resto del Paese si delinea il ritorno dell'alta pressione con ampi rasserenamenti e qualche nebbia nelle ore più fredde in pianura padana.

Inizio di settimana all'insegna della rimonta dell'anticiclone, mentre da mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, è previsto un indebolimento dell’anticiclone e il ritorno di sistemi nuvolosi atlantici. Da segnalare da inizio settimana la presenza di forti venti di Maestrale sulle Isole e nel Tirreno, e venti occidentali nello Ionio che determineranno un calo delle temperature che si assesteranno su valori più in linea con la media del periodo.