Meteo Italia, torna il freddo con neve e venti forti: le previsioni

L'Italia continua ad essere esposta in questi giorni a correnti relativamente fredde con il ritorno del freddo, ma anche di neve e forti venti in gran parte del Paese. Intanto il Paese è diviso in due nel giorno che segna l'ingresso della primavera astronomica: bel tempo soleggiato sulle regioni del Centro-Nord e temporali al Sud.

Meteo, arriva la primavera ma con freddo e piogge

Nel giorno dell'equinozio di primavera, venerdì 20 marzo 2026, clima tranquillo in gran parte del Paese con brevi episodi di instabilità solo all'estremo Sud con un lieve calo delle temperature nelle regioni del Nord. Nel weekend, invece, è atteso il transito della perturbazione n.8 di marzo in arrivo dell’Europa orientale con il ritorno di condizioni climatiche instabili e variabili lungo tutto il Paese.

Le temperature resteranno sotto i valori normali in gran parte del Paese dando origine a un esordio della primavera astronomica sotto tono. Da lunedì 23 marzo il fronte perturbato interesserà le regioni del Centro-Sud, mentre al Nord tornerà bel tempo con sole. L’evoluzione successiva resta incerta, anche se la tendenza meteo delinea un nuovo possibile peggioramento tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo 2026 per il passaggio di una nuova perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 20 marzo 2026: bel tempo stabile e soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, coste campane e Sardegna. Schiarite dal pomeriggio su Marche, Abruzzo e Molise. Nuvole al Sud con tempo instabile con il rischio di rovesci sparsi e isolati temporali in Calabria, Sicilia e Appennino meridionale della Basilicata. La neve torna sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. In lieve crescita le temperature massime al Sud, mentre stabili o in lieve calo al Nord anche se i valori sono in generale leggermente al di sotto della media del periodo.

Sabato 21 marzo 2026 alternanza di nuvole e schiarite in gran parte del Paese. Dal pomeriggio clima instabile su Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta con il rischio di fenomeni temporaleschi sull’Appennino tra Liguria di Levante, Emilia occidentale e alta Toscana, ma anche su Veneto e Lombardia. Stabili le temperature con un ulteriore lieve calo al Nord.

Meteo, le previsioni per il weekend in Italia

L'Italia sarà ancora sotto l’influsso di un’area di bassa pressione tra domenica 22 e lunedì 23 marzo con un clima instabile accompagnato da una massa d'aria fresca. Da martedì 24 marzo, invece, è possibile l’espansione temporanea di un promontorio dell’anticiclone delle Azzorre e un rialzo delle temperature.

Nel weekend del 21-22 marzo 2026 ancora piogge e temporali su Lazio, Sicilia e Calabria in rapida diffusione anche sulle regioni di Nord-Ovest, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Torna anche la neve al di sopra di 1000 m. Nel resto del Paese nuvole diffuse con il rischio di temporali su bassa Toscana, centro-nord del Lazio, zone interne della Sardegna e centro est della Sicilia.

Da lunedì 23 marzo 2026 si delineano ancora condizioni instabili per la presenza di aria fredda. Non si escludono piogge e rovesci al Sud, Molise, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Dal punto di vista termico in crescita i valori massimi lungo tutto lo stivale.