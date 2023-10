Meteo Italia, che tempo farà gli ultimi giorni di Ottobre? Le previsioni

In questi ultimi giorni di ottobre clima instabile e variabile in Italia. Dopo una breve tregua dal maltempo, il passaggio di due perturbazioni ha segnato il ritorno delle piogge da Nord a Sud. Per lunedì previsto forte maltempo e il rischio di nubifragi. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo fine ottobre: torna il maltempo con il rischio nubifragi

Il mese di ottobre ci saluta con la presenza di correnti miti e umide che favoriranno il perdurare di temperature al di sopra della media stagionale. Dopo un sabato di tregua da maltempo, tutto cambia da domenica 29 ottobre con il ritorno di nuvole nelle regioni del Nord e Toscana dove non si esclude il rischio di piogge e rovesci. Tra lunedì 30 e martedì 31 ottobre è previsto il passaggio di una nuova intensa perturbazione che farà sentire i suoi effetti soprattutto nelle regioni del Centro-Nord con una forte ondata di maltempo. Le previsioni meteo non escludono rovesci e il rischio di nubifragi e criticità ambientali. I primi giorni di novembre saranno climaticamente instabili e variabili con due perturbazioni dirette verso l'Italia. Tra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre è previsto il passaggio della perturbazione n.1 del mese indirizzata verso le estreme regioni meridionali seguita da una seconda molto più attiva che interesserà tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, domenica 29 ottobre 2023: bel tempo e sole su medio Adriatico, Sud, Sicilia e Sardegna. Nel resto del paese piogge e rovesci su Lombardia, Piemonte settentrionale e orientale, Liguria, Toscana e con il passare delle ore anche su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime in calo al Nord-Ovest con valori compresi tra i 25-28 gradi Lunedì 30 ottobre si registra un deciso peggioramento del clima al Nord e Toscana colpite da una forte ondata di maltempo. Rovesci e fenomeni temporaleschi intensi con una nuova emergenza meteo e il rischio di nubifragi e criticità su Levante ligure, alta Toscana, Lombardia e Nord-Est. Nel resto del Paese prevalenza di tempo soleggiato con le temperature in aumento al Centro-Sud per la presenza di venti di Scirocco.

Meteo, le previsioni dei primi giorni di novembre

La tendenza meteo per martedì 31 ottobre, festa di Halloween, è segnata dal passaggio dell'ultima perturbazione del mese che porterà piogge e maltempo in Lombardia e il Triveneto, ma anche lungo settore tra il Levante ligure e la fascia tirrenica fino alla Campania. Non solo, fenomeni temporaleschi sono previsti anche sulle Venezie, Toscana, Lazio e Campania. Anche il primo giorno di novembre sarà caratterizzato da un insistente flusso occidentale che indirizzerà verso l'Italia nuovi sistemi nuvolosi atlantici.

La prima perturbazione del mese, infatti, è prevista per mercoledì 1 novembre, giorno di Ognissanti, con piogge e rovesci in Sicilia, Sardegna, Calabria e Nord-Ovest della Toscana. Nelle regioni del Nord cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi con l'arrivo di aria più fresca. Le temperature minime in calo, ma sempre su valori nella norma o leggermente sopra le medie. Tra giovedì 2 e sabato 4 novembre una nuova perturbazione, la n.2 del mese, interesserà tutta l'Italia con fenomeni temporaleschi intensi, vento e sbalzi termici.