Meteo Italia, le previsioni del weekend: maltempo e piogge diffuse. Ecco dove

L'Italia travolta dal maltempo. Un weekend segnato dall'allerta meteo per rischio piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale. Non si escludono nubifragi, forti raffiche di vento e mareggiate. Scopriamo le previsioni meteo del weekend.

Meteo weekend: Italia nella morsa del maltempo

Un fine settimana all'insegna del maltempo in Italia. La perturbazione n.5 di ottobre ha raggiunto il nostro paese e si farà sentire anche nella giornata di sabato 21 ottobre con il rischio di piogge e temporali, in alcune zone anche sotto forma di tempeste e nubifragi. Non si escludono mareggiate e forti raffiche di vento nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud si impennano le temperature per i forti venti di Scirocco con picchi di anche 35°.

Dopo settimane di caldo anomalo l'autunno è arrivato in Italia determinando un brusco cambiamento climatico caratterizzato da temporali e rovesci che tra venerdì 20 e sabato 21 si fanno sentire in buona parte del paese. A peggiorare la situazione la perturbazione n.5 del mese che entro sabato 21 ottobre si farà sentire anche al Sud e Isole. Al Sud, invece, i forti venti di Scirocco faranno impennare le temperature con valori compresi tra 30-35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 20 ottobre: piogge e i temporali intensi al Nord con fenomeni temporaleschi forti e il rischio di nubifragi in diverse zone del Nord-Ovest, Alpi centrali e Nord-Est. Piogge e temporali anche in Toscana, Umbria, Lazio, Romagna, Sardegna e Marche. Con l'arrivo della sera gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche le regioni del Sud. Sabato 21 ottobre clima instabile e variabile al Nord con il rischio di piogge in Lombardia, Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio. Non solo, il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud e in minima parte anche le Isole.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: nuova risalita di aria calda al Sud

Le previsioni meteo delineano per domenica 22 ottobre un miglioramento del clima in buona parte d'Italia complice una debole ripresa dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale. Rischio di temporali e piogge nelle zone delle Alpi centro orientali, regioni centrali e settore del basso tirreno. Nel resto del paese tempo instabile e variabile con temperature in lieve con valori intorno ai 20° al Nord e 25° al Sud e Isole. Da lunedì 23 ottobre è previsto un rinforzo dei venti di Scirocco che favoriranno nuova risalita di aria calda verso le regioni del Centro-Sud.

Piogge e rovesci, invece, nelle regioni di Nord-Ovest e successivamente anche nel resto del paese. Con il maltempo e nuovi impulsi perturbati in arrivo anche una massa d'aria temperata lungo tutto lo stivale che contribuirà a stemperare il caldo anomalo nelle regioni meridionali. Sulle Alpi, invece, possibili le prime nevicate, ma solo a quote elevate.