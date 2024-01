Meteo Italia, previsioni prossimi giorni: arrivano temperature primaverili

Ultimi giorni di piogge in Italia. Da mercoledì 24 gennaio 2024, infatti, l'arrivo dell'anticiclone spazza via il freddo e il maltempo dando il via ad una fase climatica stabile e mite con temperature primaverili. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, tempo stabile e mite in Italia: ecco le previsioni

Anche se siamo in pieno inverno con i giorni della merla alle porte, l'Italia si prepara ad essere attraversata dall'anticiclone. L'alta pressione sarà l'indiscussa protagonista di questa settimana, ma anche delle prossime con il presentarsi di un clima stabile, asciutto e mite con temperature ben al di sopra dei valori del periodo. Con la rimonta dell'alta pressione, infatti, le previsioni meteo delineano temperature primaverili con la colonnina di mercurio che supererà i 15° e in alcune regioni anche i 20°. La massa d’aria tiepida subtropicale trascinata dall’alta pressione si farà sentire nella parte centrale di questa settimana con lo zero termico che salirà oltre i 3000 metri. Questo clima favorirà anche il ritorno di nebbie su pianure e valli del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. La giornata di martedì 23 gennaio è stata all'insegna del bel tempo con sole in buona parte delle regioni del Nord. Nubi nel resto d'Italia e sporadiche piogge nelle regioni del Sud. In aumento le temperature. Per mercoledì 24 gennaio 2024 ancora tempo stabile e soleggiato ad eccezione di qualche veloce velatura fra Liguria e Toscana, Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia e a fine giornate anche nel basso Tirreno. Le temperature ancora in aumento con le massime comprese tra i 13° e 18°.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: inverno lontano dal nostro paese

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano la rimonta dell'alta pressione su tutto il bacino del Mediterraneo e sull'Europa con un cambiamento radicale della circolazione atmosferica. Nel nostro paese sole e bel tempo da metà settimana, ma anche nelle prossime con una sorta di "primavera anticipata" che metterà in stand by l'inverno. Il freddo e il gelo, infatti, saranno lontani dal nostro paese almeno fino ai primi di febbraio; non sono previste né piogge né nevicate e vivremo un clima anomalo con temperature primaverili.

Nel dettaglio: tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio è previsto l'arrivo di una massa d’aria eccezionalmente calda che, associata all’anticiclone sub-tropicale in espansione fino alla regione alpina, interesserà le regioni occidentali della Penisola. Le temperature saliranno ancora con valori più alti di anche una decina di gradi. Al Sud e Isole la colonnina di mercurio potrebbe superare i 20°, mentre al Nord-Est la temperatura sarà compresa tra i 15° e 20°. Caldo anomalo anche in montagna con lo zero termico fino a 3.400-3.600 metri. Bel tempo lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche nebbia nelle prime ore del mattino sulla valle padana. Questa anomala situazione climatica determinerà un peggioramento della qualità dell’aria con un accumulo di smog nelle città del Nord.