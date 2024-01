Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni: temperature ancora in salita

L'anticiclone africano è arrivato in Italia con un'ondata di caldo e temperature primaverili. Inverno in stand by per settimane, visto che l'anticiclone dominerà la scena fino alla fine di gennaio. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l'anticiclone africano riscalda l'Italia

L'Italia è dominata dall'alta pressione che ha riportato, da Nord a Sud, bel tempo con sole e temperature al di sopra dei valori del periodo. Dopo un assaggio di inverno con neve, gelo e temperature anche sotto lo zero, cambia lo scenario climatico con l'avvento dell'anticiclone africano. Si preannuncia un periodo senza piogge e nevicate con con clima mite e temperature primaverili. La massa d’aria tiepida subtropicale trascinata dall’alta pressione toccherà il punto di massima a metà di questa settimana garantendo lungo tutto lo stivale un tempo soleggiato e un clima "primaverile". Basti pensare che lo zero termico raggiunge la quota di 3000 metri. Il clima stabile favorirà la formazione di nebbie nelle zone del Centro-Nord con un peggioramento della qualità dell'aria.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 25 gennaio 2024. Nelle prime ore del mattino nebbie, anche fitte, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Bel tempo con sole nel resto del paese anche se qualche nuvole si può segnalare all'estremo Nordest, Liguria e Toscana. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi Orientali, Toscana e Campania. Le temperature massime in aumento con picchi di anche 20° al Sud e Isole. Nella giornata di venerdì 26 gennaio 2024 ancora nebbia diffuse nelle prime ore del mattino su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico, valli del Centro e litorali di Toscana e Lazio. Tra pomeriggio e sera, invece, previsto il transito della coda di una perturbazione con un possibile aumento della nuvolosità al Centro-Nord. Ancora in salita le temperature.

La tendenza meteo del weekend in Italia: che tempo farà sabato e domenica?

Le previsioni meteo per il fine settimana di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024 delineano ancora un clima caldo e mite, complice la presenza dell'anticiclone africano. L'alta pressione domina l'Europa Centrale e l'Italia. Da sabato 27 gennaio bel tempo da Nord a Sud con la formazione di nebbie nelle ore più fredde sul settore centro-orientale della Pianura Padana e nelle valli del Centro. In lieve calo delle temperature anche se resteranno sempre su valori al di sopra della norma.

Nella giornata di domenica 28 gennaio 2024 nuvole sul sud della Sardegna, schiarite in Sicilia e ancora nebbie in Pianura Padana. Stando agli ultimi aggiornamenti l’alta pressione sarà ancora protagonista garantendo un clima caldo e stabile anche per l'inizio della prossima settimana.