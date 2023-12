Meteo, previsioni prossimi giorni: cosa ci attende prima della Vigilia di Natale?

La settimana che segna l'arrivo del Natale è nel segno di un solido anticiclone con massa d'aria calda e temperature superiori alla norma. Che tempo farà prima della vigilia? Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: che tempo farà prima del Natale 2023?

Clima mite ed alta pressione nella settimana che precede il Santo Natale e le festività natalizie. L'alta pressione interessa buona parte dell'Europa centro-meridionale e l'Italia con l'arrivo di una massa d'aria calda che garantirà un rialzo delle temperature con valori di gran lunga superiori alla norma del periodo. La colonnina di mercurio in risalita ovunque con lo zero termico che sulle Alpi sale fino a quote di 3300-3500 metri. La situazione dovrebbe cambiare tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre con un allontanamento dell'anticiclone che lascerà spazio ad una debolissima perturbazione, la n.6 di dicembre, che farà abbassare di poco le temperature. Per il fine settimana che precede il Natale le previsioni meteo delineano un flusso di correnti nord-occidentali con giornate sempre relativamente miti ma più ventose.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Dopo un lunedì all'insegna del bel tempo e sole in buona parte del paese, anche la giornata di martedì 19 dicembre è nel segno del bel tempo con cieli sereni e poco nuvolosi. Unica eccezione la Sicilia e la Calabria dove previsto l'arrivo di un sistema nuvoloso, mentre banchi di nebbia in Val Padana. Temperature in aumento da Nord a Sud con valori che sfioreranno i 20 gradi.

Che tempo farà prima della vigilia di Natale?

Con l'arrivo del Natale è previsto anche il solstizio invernale con temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali. Da Nord a Sud non è previsto il passaggio di nessuna perturbazione complice la presenza dell’alta pressione forte sul medio oceano Atlantico. Nella giornata di mercoledì 20 dicembre nuvole in aumento al Centro-Nord, ma senza piogge e temporali. Il rischio piogge è previsto solo nell'estremo sud della Sicilia, mentre nebbia nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana centro orientale e sul Salento.

Giovedì 21 dicembre tutto stabile: bel tempo e clima sereno con assenza di piogge e fenomeni temporaleschi. L'evoluzione degli ultimi giorni di dicembre che ci accompagnano verso la vigilia e il giorno di Natale è ancora incerta, ma dovrebbero intensificarsi le correnti da nordovest con possibili giornate ventose complice la presenza del Maestre sulle isole. Neve e nevicate, invece, nelle aree alpine di confine e piogge con temperature in lieve calo.