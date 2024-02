Meteo, le previsioni per il fine settimana: pioggia, freddo e neve sull'Italia?

Pioggia, neve, freddo e forti raffiche di vento. L'ultimo weekend di febbraio è nel segno del maltempo con l'Italia che si ritrova colpita da due fronti perturbati che ristabiliscono condizioni climatiche di stampo invernale. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo Italia, che tempo farà nel weekend 23-24-25 febbraio?

La perturbazione n.5 di febbraio è arrivata in Italia facendo sentire i suoi effetti da Nord a Sud. Piogge, neve abbondante in montagna e forti raffiche di vento stanno interessando buona parte dello stivale con il ritorno di un clima tipicamente invernale. Il passaggio della perturbazione atlantica ha interessato dapprima le regioni del Nord interessate da precipitazioni intense ed abbondanti e forti nevicate sulle Alpi. In calo anche le temperature verso valori più in linea con il periodo. L'ultimo fine settimana di febbraio segna così il ritorno dell'inverno con condizioni meteo instabili e variabili che nelle prossime ore interesseranno anche le regioni del Centro-Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con oggi, venerdì 23 febbraio 2024: nuvole in buona parte del Paese con possibili schiarite dalle prime ore del pomeriggio in Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure. Piogge e temporali al Centro-Nord e Sardegna con il rischio pioggia anche in Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Torna anche la neve sulle sulle Alpi oltre 900-1.200 metri e a fine giornata sull’Appennino centro-settentrionale oltre 1.300-1.500 metri. In calo le temperature al Nord, regioni Tirreniche e Sardegna. Si segnalano anche forti raffiche di vento fino a 100 km/h. Nella giornata di sabato 24 febbraio 2024 ancora tempo instabile con alternanza di nuvole e piogge che dal Nord si sposteranno verso il Centro-Sud. Ancora nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri. Le temperature massime e minime in calo da Nord a Sud.

La tendenza meteo della prossima settimana

Le previsioni meteo delineano un clima instabile e perturbato non solo nel weekend, ma anche la prossima settimana. Domenica 25 febbraio 2024 piogge e rovesci in buona parte del Sud Italia e Sicilia. Non solo, forti raffiche di vento di Maestrale sulla Sicilia e di Scirocco sull’alto Ionio. Schiarite in Sardegna e nelle regioni del Centro-Nord dove si escludono piogge importanti. In calo da Nord a Sud le temperature.

L'inizio della prossima settimana vedrà l'Italia colpita da una forte perturbazione in arrivo dalla Francia. Da lunedì 26 febbraio 2024, infatti, una nuova ondata di maltempo interesserà le regioni del Nord e i settori occidentali con piogge e rovesci sulle regioni settentrionali, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna. Nevicate abbondanti sulle Alpi, al di sopra dei 700-1.000 metri.