Meteo Italia, le previsioni del fine settimana: che tempo farà sabato e domenica?

Con l'arrivo del fine settimana l'Italia si prepara ad un weekend di stampo tipicamente invernale con vento forte, neve e temperature in picchiata. Vediamo le località più colpite dal maltempo.

Meteo, freddo e neve nel weekend del 20 e 21 gennaio in Italia

Tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024 è previsto l'arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa che riporterà le temperature in linea con i valori tipici di questo periodo anche al di sotto della media. Non solo, anche neve in Appenino fino in collina. Che tempo farà nel fine settimana? L'Italia sarà investita una forte ed intensa ondata di maltempo con il ritorno di piogge e rovesci a Nord-Est, Centro e Sardegna. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 19 gennaio 2024: nuvole in buona parte del paese e precipitazioni nelle prime ore del mattino al Nord-Est, in Emilia Romagna, Centro e Calabria. La situazione è destinata a peggiorare anche tra Lombardia e Nord-est, Umbria e Marche. Torna la dama bianca e temperature in brusco calo al Nord, regioni del Centro e Sardegna. Al Sud e Sicilia, invece, la colonnina di mercurio segna ancora valori al di sopra del 20°.

Per sabato 20 gennaio 2024 sole al Nord e Toscana con schiarite nel corso della giornata anche nel resto del Centro e in Sardegna. Nuvole sparse al Sud e Sicilia, mentre il rischio piogge è previsto tra Abruzzo, basso Lazio, Molise, Sud, Sicilia settentrionale e Sardegna. Ancora neve in Appennino anche in collina, ma dal pomeriggio la dama bianca è attesa anche al Sud e in Sicilia. Le temperature in calo con valori ben al di sotto della media del periodo.

Meteo, dopo l'ondata di gelo che tempo farà?

Con l'arrivo dell’irruzione gelida calano bruscamente le temperature da Nord a Sud. Qualcosa inizia a cambiare da domenica 21 gennaio 2024 con il clima che torna stabile grazie anche all'attenuarsi dei venti freddi. La giornata di domenica si delinea con cielo soleggiato in buona parte del paese, anche se persistono condizioni climatiche di stampo invernale. Al Sud i valori massimi potranno ancora essere al di sotto della media stagionale, mentre nel resto del Paese osserveremo una leggera risalita delle temperature massime. Al Nord non si esclude il rischio di gelate nelle ore mattutine.

Successivamente in Italia è previsto l'arrivo dell'alta pressione con tempo stabile e soleggiato senza piogge. Non mancheranno dei passaggi nuvolosi con il rischio di nebbia in pianura padana. Il ritorno dell'alta pressione determinerà un aumento delle temperature con valori al di sopra della norma. La tendenza meteo riguarda anche buona parte della prossima settimana con il profilarsi poi di un clima da inizio primavera.