Meteo Italia, le previsioni del fine settimana: 3-4 febbraio con temperature primaverili

Il mese di febbraio è iniziato con un clima primaverile. La presenza dell'anticiclone continua a farsi sentire in Italia regalando una primavera anticipata da Nord a Sud. Che tempo farà nel primo fine settimana di febbraio? Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, primavera a inizio febbraio 2024

L'Italia sta vivendo un febbraio di stampo primaverile per via della presenza dell'anticiclone africano che, accompagnato da una massa d'aria mite, sta regalando giornate di sole con temperature miti. Basti pensare che in montagna lo zero termico è arrivato fino ai 3500 metri, una vera e propria anomalia termica sulle Alpi. Anche nel primo weekend di febbraio le condizioni meteo saranno all'insegna di una forte stabilità climatica con sole e temperature calde. Assenti del tutto piogge e nevicate in un inverno oramai in stand by. Da segnalare nelle prime ore del mattino la presenza di nebbie, in particolare sulle pianure del Nord, con i livelli di inquinamento che hanno segnato nuovi record nelle regioni settentrionali.

La stabilità atmosferica di queste ultime settimane continua a favorire la presenza di temperature con valori ben superiori alla norma del periodo. Si tratta di valori di stampo primaverile e questa tendenza è destinata a proseguire anche per la prossima settimana. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 2 febbraio 2024: alternanza di sole e nuvole al Sud e Isole con il rischio di qualche sporadica pioviggine nelle zone interne della Sicilia. Bel tempo e sole nel resto del paese con la presenza di banchi di nebbia, nelle prime ore del mattino, su Pianura Padana e valli del Centro. Temperature massime ancora in aumento al Nord, Toscana e Sardegna con valori di sopra della norma da Nord a Sud.

Meteo Italia, le previsioni del primo weekend di febbraio 2024

Ma che tempo farà nel primo weekend di febbraio? Per sabato 3 febbraio 2024 le previsioni delineano una giornata di sole lungo tutto lo stivale; unica eccezione la Pianura Padana, coste adriatiche tra basso Veneto ed Emilia Romagna, che dovranno fare i conti nelle prime ore del mattino con la presenza di nebbie. Ancora in aumento le temperature in Italia con lo zero termico che sulle Alpi occidentali tra Piemonte e val d’Aosta toccherà i 3600 metri.

Nella giornata di domenica 4 febbraio l'aria si farà ancora più mite con le temperature ancora in aumento con valori di gran lunga superiori alla media del periodo. Tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di bassa nuvolosità solo nell’area del Levante Ligure, nord della Toscana, su parti del Lazio, della Campania e della Calabria tirrenica. Ancora nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana che determinano un aumento dei livelli di inquinamento e un peggioramento dell'aria. Da martedì 6 febbraio è previsto un indebolimento dell'alta pressione con il ritorno di condizioni meteo e un colpo di coda dell'inverno.