Meteo, una serie di perturbazioni sull'Italia riportano freddo e piogge. Le previsioni

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Sud Italia, Isole maggiori comprese, le previsioni meteo delineano un miglioramento generale anche se solo temporaneamente. Nelle prossime ore, infatti, è previsto il passaggio di una doppia perturbazione lungo tutto lo stivale.

Meteo, dopo il ciclone Harry due nuove perturbazioni in arrivo sull'Italia

Dopo giorni segnati dalle piogge torrenziali, nubifragi e mareggiate che hanno flagellato le regioni del Sud Italia, e in particolare Sicilia, Calabria e Sardegna, nella giornata di oggi - giovedì 22 gennaio 2026, clima in miglioramento.

La tregua dal maltempo però ha le ore contate, visto che in serata è previsto il passaggio di una nuova perturbazione (la n.8 di gennaio) che interesserà dapprima la Sardegna e successivamente nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026 anche Centro-Nord e Sicilia.

Si tratta di un sistema perturbato debole, ma che apre la strada all'arrivo di nuove perturbazioni. Nei prossimi giorni, infatti, è in arrivo una serie di perturbazioni che colpiranno regioni del Centro-Nord, Sardegna e basso Tirreno.

Non si escludono fenomeni intensi, ma anche nevicate a bassa quota sulle regioni nord-occidentali. Anche nella giornata di sabato 24 gennaio 2026 si delinea l'arrivo di un nuovo sistema perturbato che darà il via ad un’altra fase di maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 22 gennaio 2026: cielo nuvoloso in gran parte d'Italia con il rischio di piogge su Puglia meridionale, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Nevicate sulle Alpi marittime con quota neve intorno agli 800 metri. Schiarite nel resto del Paese con le temperature in lieve aumento su valori in linea con il periodo.

Da venerdì 22 gennaio 2026 tempo in peggioramento al Centro-Nord con fenomeni temporaleschi intensi su tutte le regioni e nel pomeriggio anche su Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. In serata il maltempo raggiungerà anche il resto del Centro e la Campania. Torna la neve pure a quote collinari al Nord e localmente fin sulle pianure in forma mista a pioggia al Nord-Ovest. In lieve crescita le temperature in leggero ma non al Sud.

Meteo, che tempo farà nell'ultimo weekend di gennaio 2026?

Il weekend è nel segno di correnti ondulate occidentali che favoriranno l'arrivo di nuove perturbazioni atlantiche lungo il Mediterraneo e sull’Italia. Dal punto di vista termico temperature altalenanti con valori vicini alla media nelle regioni settentrionali e leggermente al di sopra al Sud.

Nella giornata di sabato 24 gennaio 2025 piogge e temporali diffusi sulla Lombardia con possibili nevicate anche a bassa quota in pianura. Il maltempo, complice il passaggio della perturbazione n.8 di gennaio, si farà sentire anche nelle zone di Nord-Est e nelle regioni tirreniche con piogge abbondanti tra Lazio e Campania.

Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche le zone di Nord-Ovest, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Non si escludono nevicate lungo l’Appennino tosco-emiliano e fino a quote basse lungo l’Appennino ligure e il Piemonte. In temporaneo aumento le temperature per la presenza dei venti di Scirocco.

Domenica 25 gennaio 2026 è previsto un lieve miglioramento del clima nelle zone di Nord-Ovest e Toscana, mentre tempo perturbato ed instabile nel resto del Paese. Piogge e rovesci abbondanti su Campania, Calabria e Puglia meridionale, mentre la neve potrà cadere fino ai 700-900 metri nelle Alpi orientali, i 1000-1100 nell’Appennino centrale e i 1200-1400 in quello meridionale. I venti si faranno più forti e freddo causando un brusco calo delle temperature. In serata è previsto l'arrivo di un nuovo fronte perturbato lungo il Mediterraneo diretto verso la Sardegna.

La tendenza meteo delinea rischio di piogge anche all'inizio della prossima settimana, mentre da martedì 27 gennaio si delinea un possibile promontorio di alta pressione con una tregua temporanea dalle piogge.

Da mercoledì 28 gennaio, infatti, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione sulle regioni del Nord con temporali sparsi anche su Toscana e Sardegna. Come sempre si tratta di una evoluzione: per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.