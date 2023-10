Meteo Italia, maltempo e piogge nel weekend al Nord. Al Sud ancora caldo

Il secondo fine settimana di ottobre segna il passaggio dall'estate all'autunno in Italia. Le regioni del Nord, infatti, saranno interessate dal passaggio della perturbazione n.2 di ottobre che riporta piogge e maltempo e una attenuazione delle calde temperature. Al Sud e Isole, invece, persiste ancora la calura estiva. Le previsioni meteo.

Meteo weekend, caldo anomalo al Centro-Sud e piogge al Nord

Italia climaticamente divisa in due. Al Centro-Sud ancora caldo anomalo con temperature miti, mentre al Nord si faranno sentire gli effetti della perturbazione n.2 di ottobre con piogge e rovesci anche localmente intensi. Se nelle regioni del Sud e Isole si registra un'altra giornata di sole con temperature intorno ai 30°, al Nord sono previsti i primi segnali dell'arrivo dell'autunno con il ritorno di piogge e rovesci che interesseranno buona parte delle regioni settentrionali.

La svolta autunnale vera e propria però è attesa per l'inizio della prossima settimana quando da Est arriverà un'aria decisamente più fredda che farà calare di anche -10° le temperature. Non solo, si segnala anche l'arrivo di due nuove perturbazioni: la prima è prevista per lunedì 16 ottobre con piogge e temporali che interesseranno la Sardegna, le regioni centrali e buona parte del Sud peninsulare. La seconda perturbazione, la n.4 di ottobre è attesa tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre e colpirà principalmente le regioni del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del weekend di sabato 14 e domenica 15 ottobre. Bel tempo con sole su alto Adriatico, Emilia orientale, Romagna, regioni peninsulari e Isole. Nelle regioni del Nord nuvole e annuvolamenti con il rischio di isolate e rapidi piogge lungo l’arco alpino, sulla Liguria centro-orientale, ma anche Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Nord-Ovest della Toscana. Stabili le temperature con valori sempre ben oltre la norma in leggero calo al Nord-Ovest, mentre intorno ai 30° al Sud e Isole.

Meteo, le previsioni della prossima settimana: arriva la svolta autunnale

Per domenica 15 ottobre 2023, invece, le previsioni delineano ancora caldo anomalo con picchi di oltre 30° al Centro-Sud e Isole. Bel tempo e sole in buona parte del meridione, mentre al Nord nuvole e schiarite con il rischio di possibili rovesci su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio orientale e Marche. In calo le temperature massime nelle zone di Nord-Est, Marche e ovest della Sardegna, mentre ancora valori estivi al Sud con picchi di anche 30°.

La prossima settimana segna l'arrivo dell'autunno. Da lunedì 16 ottobre, infatti, è previsto l'arrivo di una massa d'aria sensibilmente più fresca che interesserà dapprima le regioni del Nord con un brusco calo delle temperature. L'aria fredda sarà accompagnata da piogge e rovesci in Piemonte, m anche in Sardegna, Lazio, Campania ed Umbria. La tendenza meteo è ancora incerta: stando all'evoluzione non si esclude un possibile rialzo delle temperature con il perdurare di un clima estivo all'estremo Sud e Isole.