Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime ore

Clima instabile e variabile negli ultimi giorni di gennaio 2026: torna il maltempo con piogge, freddo e neve. Scopriamo le previsioni meteo.
Clima26 Gennaio 2026 - ore 14:25 - Redatto da Meteo.it
L'Italia si prepara a fare i conti con una nuova ondata di maltempo lungo tutto lo stivale. Da oggi e per i prossimi giorni è previsto il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che riporteranno piogge, vento, freddo e neve in molte zone del Paese.

Meteo, torna il maltempo in Italia con piogge e neve

Al via una settimana climaticamente instabile e variabile in Italia complice il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche accompagnate da aria oceanica temperata e molto umida. In arrivo piogge e temporali lungo tutto lo stivale sin da oggi - lunedì 26 gennaio 2026 - in particolare nelle regioni del Sud e Isole maggiori.

Massima attenzione per l'arrivo della perturbazione n.11 di gennaio i cui effetti si faranno sentire da domani, martedì 27 gennaio 2026 e fino a mercoledì 28 gennaio. Si tratta di un sistema perturbato carico di piogge, nevicate abbondanti e fortissime raffiche di vento.

Dopo giovedì 29 gennaio 2026, invece, è previsto il passaggio di un'altra perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Sud. Dal punto di vista termico continuerà a fare freddo con temperature in linea con le medie del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 26 gennaio 2026: nuvole sparse sin dalle prime ore del mattino al Nord e nelle valli del Centro. Piogge e temporali in Toscana, Lazio, basso Tirreno, Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio clima in miglioramento al Nord con cieli sereni e schiarite, mentre al Sud permane un clima instabile caratterizzato da piogge diffuse. Torna anche la neve sull’Appennino meridionale oltre i 1000-1.300 metri. Le temperature massime in calo al Sud e Sicilia, mentre stabili nel resto d'Italia.

Martedì 27 gennaio 2026 giornata climaticamente tranquilla con cieli sereni o poco nuvolosi. Non si escludono nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura Padana e valli del Centro. Nel pomeriggio nuvole sparse sul Centro-Sud e Isole maggiori. In serata piogge e temporali diffusi e nevicate sul Nord-Ovest fino a 400–600 metri.

Meteo, che tempo farà in settimana? Le previsioni meteo

La settimana si preannuncia segnata dalla presenza di correnti atlantiche perturbate e aria molto umida oceanica che determineranno un clima instabile e turbolento caratterizzato da temporali e piogge.

Maltempo diffuso anche nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 con fenomeni temporaleschi intensi da Nord a Sud e neve su tutto l’arco alpino mediamente al di sopra degli 800 metri, ma talvolta anche fino a quote collinari di 500-600 metri. Da segnalare anche forti venti di burrasca nelle regioni del Centro-Sud.

Giovedì 29 gennaio 2026 sono previste le ultime piogge e poi un temporaneo miglioramento anche se da venerdì 30 gennaio si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione che si preannuncia meno intensa della precedenza.

Piogge e rovesci anche nell'ultimo fine settimana di gennaio per l'arrivo di una terza perturbazione che interesserà tutto il Paese. La tendenza meteo per il weekend è ancora incerta e resta ancora da valutare nei prossimi giorni. Per questo motivo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

