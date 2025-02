Meteo, Italia nella morsa del maltempo: nubifragi e nevicate in diverse regioni. Ecco quali

‌Il primo fine settimana di febbraio nel segno del maltempo complice il passaggio di due perturbazioni: piogge e temporali in buona parte d'Italia e torna anche la neve sull'Appennino. Le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del primo weekend di febbraio

Al via il mese di febbraio con piogge e temporali in buona parte delle regioni del Nord, Toscana e Sardegna. Gli effetti dell'ultima perturbazione di gennaio si fanno sentire in buona parte del paese con fenomeni temporaleschi anche intensi e nevicate limitate nelle zone alpine a quote medio-alte dove scatta il rischio valanghe. Intanto nelle prossime ore è previsto anche l'arrivo della perturbazione n.1 di febbraio in risalita dal Nord Africa indirizzata verso le regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Nella giornata di domenica maltempo diffuso in Sicilia e Sardegna, ma anche nel resto dell'estremo sud con piogge e nubifragi. Maltempo diffuso anche sulle regioni centrali adriatiche, mentre al Nord tornerà il sole. Ancora incerta la tendenza meteo della prossima settimana, anche se si delinea l'allontanamento della perturbazione n.1 con il ripristino di condizioni meteo stabili.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 1 febbraio: nuvole e rischio di piogge nelle regioni del Nord, Toscana e Sardegna, mentre torna la neve oltre 1000-1300 metri sulle Alpi. In serata temporali anche in Sicilia e Calabria e venti in rinforzo su tutti i mari. In lieve aumento le temperature lungo tutto lo stivale. Nella giornata di domenica 2 febbraio torna il sole nelle regioni del Nord, centrali tirreniche e Umbria, mentre annuvolamenti sul Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e nel resto del Paese. Non si escludono piogge e rovesci su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, ma anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le temperature minime in lieve flessione al Nord con valori sopra lo zero.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia

L'aria depressionaria associata alla prima perturbazione di febbraio si allontanerà dal nostro paese diretta verso il mar Ionio e la Grecia garantendo un miglioramento generale del clima sulle regioni centrali adriatiche e meridionali. Lunedì 3 febbraio ancora piogge residue in Abruzzo e Molise, mentre alternanza tra schiarite e nuvole nel resto del paese. Clima instabile e variabile sulle Isole con il rischio di piogge in Sardegna, mentre sole nelle regioni del Nord, Toscana, Umbria e Lazio. In calo le temperature minime al Nord, mentre stabili le massime.

Successivamente è prevista una rimonta dell'alta pressione con condizioni stabili e asciutte su tutta l’Italia fino alla giornata di venerdì 7 febbraio. Attenzione non si esclude un po’ di variabilità in Sicilia e Calabria tra mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio. Dal punto di vista termico, nessuna irruzione fredda anche se la tendenza è ancora molto incerta ed eventualmente da confermare.