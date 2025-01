Meteo, l’Italia nella morsa del maltempo con piogge e neve: le previsioni

L'Italia è alla prese con il passaggio di diverse perturbazioni che hanno causato il ritorno di rovesci e temporali, anche intensi, in diverse regioni. Non solo, in vista del weekend è previsto un ulteriore peggioramento con l'aumento del freddo e una forte ondata di maltempo.

Maltempo in Italia: freddo, neve e crollo delle temperature da Nord a Sud

Clima instabile e variabile in Italia interessata da un via vai di perturbazioni che hanno ripristinato condizioni meteo di stampo invernale. Il passaggio della terza perturbazione del mese si sta facendo sentire con piogge e temporali in diverse parti d'Italia, mentre la neve è tornata ad imbiancare Alpi ed Appennini. Le temperature sono ancora superiori alla norma del periodo con il rischio di gelate mattutine nelle pianure del Nord.

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio è previsto un peggioramento del tempo complice l'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da una massa d'aria gelida che si farà strada dall’Europa centrale e dai Balcani interessando dapprima le regioni del Nord-Est ed Alto Adriatico e successivamente anche il resto del paese. Previsto un brusco calo delle temperature da domenica con la massime che potrebbero crollare anche di 10° e gelate diffuse nella pianura Padana e nelle zone interne del Centro. Nel fine settimana il maltempo raggiungerà anche le regioni del Sud.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 8 gennaio: nuvole in Liguria, settore tirrenico, regioni del Nord ed Alpi occidentali dove sono previste anche nevicate oltre 1000 metri intorno alla Val d’Aosta. Schiarite nel resto del Paese, anche se non si escludono piogge e temporali su Levante ligure, alta Toscana, Calabria tirrenica e Messinese. Le temperature massime in aumento in Sardegna, mentre stabili nel resto d'Italia.



Nella giornata di giovedì 9 gennaio schiarite nelle regioni del Nord dopo una notte di maltempo, anche se il maltempo si farà ancora sentire nelle zone di Nord-Est con neve sulle Alpi orientali dai 1200 metri. Nuvole e piogge in Sardegna, mentre bel tempo soleggiato nel resto del Sud. In aumento le temperature minime.

Che tempo farà in vista del weekend? La tendenza meteo

La tendenza meteo in vista del secondo weekend del 2025 delinea per la giornata di venerdì 10 gennaio nebbie nelle prime ore del mattino sul settore orientale della pianura padana, ma anche sulle Alpi e sui settori tirrenici della penisola. Non si esclude il rischio di deboli precipitazioni in Valle d’Aosta e lungo il basso versante tirrenico, mentre in serata è previsto l'arrivo di un fronte freddo sulla Romagna e sul nord delle Marche.

Le temperature ancora superiori alla norma, anche se sabato 11 gennaio è previsto un brusco calo per l'afflusso di aria più fredda sulle regioni settentrionali e su quelle del medio versante adriatico. Piogge e temporali, invece sulle regioni adriatiche centrali e sulla Calabria tirrenica.

Ancora incerta la tendenza meteo per domenica 12 gennaio anche se le previsioni delineano un brusco calo delle temperature nelle regioni del Nord e Sardegna per la presenza di intensi e freddi venti di Grecale. Clima meno freddo al Sud e Sicilia, ma il tempo si preannuncia perturbato. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.